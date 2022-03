Zábranský jedná s Pešoutem. V Brně má rozvíjet mladé, půjde s ním Flek?

Kometa bude mít nového trenéra. Jak už iSport.cz informoval, uvolněné místo po Liborovi Zábranském by měl obsadit Martin Pešout (55), v posledních pěti letech šéf střídačky v Karlových Varech. „Nebudu to teď komentovat,“ omluvil se Pešout, jenž v Brně v roli asistenta pomohl v roce 2017 k titulu. Podepsáno ještě nic není, ovšem krach jednání se nepředpokládá. „Každopádně chci, aby byl trenér zároveň i sportovním manažerem,“ reagoval majitel klubu Libor Zábranský. Jednání s Pešoutem potvrdil.

Po vyřazení v předkole s Libercem (2:3 na zápasy) dojde na očekávanou změnu. Libor Zábranský se ve svém klubu stahuje z trenérské pozice. Bude se věnovat práci asistenta u reprezentace, manažerskému vedení Komety a výstavbě multifunkční arény. Tým má mít od léta pod palcem Martin Pešout. Co bude s Jiřím Kalousem, jenž byl během celé sezony uváděn jako hlavní kouč? Podle zdrojů iSport.cz v Brně skončí. Mluví se o jeho angažmá u reprezentace U-20. V úvahu připadá role druhého trenéra, ideálně vedle Václava Prospala.

Pešout dostane jiné pomocníky. Během štace v Karlových Varech si dokázal, že přenos jeho myšlenek na extraligové borce funguje. Skromný klub s jedním z nejnižších rozpočtů v soutěži přivedl třikrát v řadě do předkola. Zábranský si ho vybral i proto, že dává s oblibou šanci mladíkům a umí rozvíjet jejich potenciál. To je věc, kterou Brno nutně potřebuje.

Talentovaní hráči sice do zápasů naskakují, ale nemají pevnější pozici a nerostou tak rychle, jak by bylo potřeba. Čtrnáct dní je vidíte v sestavě a pak najednou zmizí. Do juniorky, Chance ligy… Jako poslední příklady poslouží Meluzín, Malý, Mlčák, Šalé, Fajmon či bratři Sedláčkovi. V závěru základní části a v play off se trenéři rozhodli vyloženě sázet na zkušenost.

Kometa si nebuduje jednu pětku z mlaďochů, kteří by potupně víc a víc tlačili na zkušené opory. Tohle by mohl Pešout změnit. Pokud tedy přijme laso z Brna, kde poměry dobře zná a ví, že bude mít za zády přísné oči bosse Zábranského.

Svůj konec ve Varech zatím neoznámil. Ten se odvine právě od dohody nebo nedohody s Kometou. „Máme 95 % kádru na příští sezonu podepsáno. Získali jsme jednoho obránce a jednoho útočníka. Mužstvo jinak zůstává,“ prohlásil Pešout po prohrané sérii předkola s Pardubicemi. O své budoucnosti neřekl ani slovo. V tomto módu vydržel i v pátek. Nicméně jeho comeback do Brna je téměř jistý. Chybí jen formality a čeká se to, až se z Dubaje vrátí karlovarský šéf Karel Holoubek. Společně s Pešoutem by mohl přejít na Moravu útočník Jakub Flek.

