Klíma a Klíma, to píše! Hradec začal play off výhrou, Novotný divočil

Malí drzouni většinou nechybí u žádné akce, kdy se na ledě vaří emoce. Kevin a Kelly Klímové jsou na svoji menší postavu pořádně protivní soupeři. Dohrávají souboje, díky výbornému pohybu jsou skoro všude. „Ještě jsem s bráchou nemluvil,“ pousmál se Kevin po zápase, v němž za Hradec dávali góly jen oni dva.

Táta Petr, vítěz Stanley Cupu z roku 1990, se dmul určitě v tu chvíli pýchou. Své chlapce pečlivě sleduje. Když je má pěkně u sebe, drží stoprocentně palce Hradci. Jemu i všem příznivcům Mountfieldu ale málem zaskočilo 26 sekund před koncem, kdy Martin Pláněk při power play napálil tyč. Nic, smůla pro Boleslav, vyrovnání se nekonalo, první bod získal Mountfield.

Jízda to byla pořádná, bruslařské závody! Pět zápasů s Plzní, den volna a hned na nejlepší tým základní části? Čtvrtfinálový plán Mladé Boleslavi se jevil jako absolutní brutalita, sil má ale evidentně hodně. Stíhala s Hradcem jezdit, trápila ho. A ne, vůbec nemůžete tvrdit, že by byl Mountfield ospalý, viděli jste hodně našlápnuté představení z obou stran.

Vlastně se ale není čemu divit. Kdo jiný by měl stíhat hradecké tempo než bruslařský klub? „Cítili jsme, že se do toho musíme ještě dostat. Ale všichni víme, že dovedeme podat ještě lepší výkon. Tak snad to ještě dovedeme zvednout v neděli,“ stejně doufal Kevin Klíma v lepší hradecký výkon. „Hráli jsme obětavě pro tým, to byl plus. Ale taky jsme dělali blbý fauly, já taky. Tohle musí skončit, potřebujeme i lepší disciplínu,“ přidal.

SESTŘIH: Mountfield HK - Mladá Boleslav 2:1. Vyrovnanou bitvu rozhodli bratři Klímové

Čekání na první gól zlomil až ve 32. minutě Kelly Klíma. Využil toho, že poprvé od začátku zápasu přišla jedna menší chyba v boleslavské defenzivě, Adam Jánošík proti němu nestačil vyjet a Gašper Krošelj se jen mohl modlit, aby ho střela trefila. Přání vyslyšeno nebylo. Výborně před ním zaparkoval Nikita Ščerbak a gólman Boleslavi mohl chytat leda podle sluchu, oči viděly jenom záda ruského útočníka. „Velká pochvala pro kluky, že vybojovali puk, a pro Nikitu, že před brankou udělal takovou práci,“ pokyvoval střelec.

Ščerbak ukázal, že není jen ofenzivní divoch, ale zvládá i na první pohled neviditelnou dřinu. Navíc jeho nástup do zápasu? Tvrdým hitem přivítal ve čtvrtfinále Jana Grima. Měl ale i jeden hloupý moment, za který Mountfield mohl pykat. Oplácel po souboji a na polovině hřiště sekl soupeře. V závěru druhé třetiny tak při jeho vyloučení mohl srovnat Jakub Kotala, jenže jeho dorážka před bránou jen o centimetry proklouzla kolem pravé tyče. Jan Eberle sice nakonec srovnal, ale radost mu vydržela jen minutu. Pak kousnul druhý Klíma.

Určitě bude v sérii zajímavé sledovat, kam se bude ubírat výkon hradeckého brankáře Filipa Novotného. Čistě z pracovního pohledu? Páni, ohromující představení. Kromě jistých zákroků několikrát skvěle zrychlil hru. Hned vyklepal puk z rukavice a rozehrál klidně na modrou do jízdy. Na konci zkusil trefit ještě prázdnou bránu. „Čape neskutečně, a jak dovede rozehrát puk? Všem to pomáhá,“ glosoval Kevin Klíma.

Jenže Novotný přepnul i do bláznivějšího módu, který ho popadl už před rokem v předkole proti Pardubicím, když chytal za Karlovy Vary. Občas hokejkou seká jako mačetou kolem sebe. Minimálně dvakrát mu rozhodčí měli písknout faul. Lekli se vylučovat brankáře. Jednou měl jít Mountfield do tří, když Novotný držel hokejku Kotalovi. Tohle může mít pokračování.

