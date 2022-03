SESTŘIHY: Boleslav po obratu v Hradci srovnala sérii. Třinec má druhý bod

Kousal dokonal skvělý obrat

Poté, co se v sobotu čekalo na první gól přes polovinu zápasu, odemkl tentokrát favorizovaný tým Mounfieldu hostující obranu už po pouhých 54 sekundách. Kalinovo nahození dokázal protlačit za Krošeljova záda Jergl. Ve čtvrté minutě hrály oba týmy pouze ve čtyřech a prostoru na ledě dokonale využili Cingel s Kalinou, který úspěšně zakončil přečíslení dvou na jednoho.

Obránce Kalina tak zaznamenal vůbec první gól v dresu Východočechů, k nimž přišel po minulé sezoně ze Sparty. V extralize slavil vstřelenou branku poprvé od začátku října 2019.

V osmé minutě přišpendlil Stránský tvrdě na hrazení Koukala a zkušeného útočníka na chvilku „vypnul“. Ten však po chvilce zamířil na střídačku po svých, zatímco pro Stránského dnešní vystoupení po trestu na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku skončilo. V dlouhé přesilovce se několikrát vyznamenal Krošelj, při pokusu Smoleňáka mu pomohla horní tyčka.

Dvoubrankový rozdíl ve skóre zůstal i do druhého dějství, v němž se však postupně dostávali čím dál více do hry Mladoboleslavští. Chybnou rozehrávku strážce domácí branky Novotného sice ještě nepotrestali, ale v polovině základní doby se už dotáhli i ve skóre. Lintuniemi využil prostoru, který mu domácí dopřáli, a zamířil přesně k tyčce. Jen o minutu a půl později ho navíc následoval Lunter.

Domácí mohli odpovědět. Jen o chvilku později byl Lev díky skvělé práci na brankovišti dvakrát po sobě velmi blízko tomu, aby jim vrátil vedení, jenže Krošelj byl proti. Kanonýr Oksanen pak zamířil bekhendem vedle.

Hned na začátku třetí části se provinil faulem Lev, Královéhradečtí však těžké chvilky přestáli bez úhony. Jakmile byli v pěti, protlačil se do šance Smoleňák, vychytal ho však Krošelj. Pak hráli přesilovku domácí, jenže se jim vůbec nepovedla. Ve 48. minutě se naopak prosadil pěknou ranou Kousal a dokonal obrat Středočechů. Ti vzápětí uhájili vedení i v oslabení.

Další komplikace pro domácí přišla v 55. minutě, kdy kvůli zranění odstoupil Novotný a na scénu musel nezahřátý Kiviaho. Moc nechybělo, aby ho hned překonal zblízka tečující Najman. V polovině 58. minuty sáhl Mountfield k oddechovému času, po němž zůstala domácí branka prázdná. Hosté už si však cenný úspěch nenechali vzít.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Měli jsme výborný start do zápasu a šli rychle do vedení. Pak byl důležitý moment, když jsme měli pětiminutovou přesilovku a mohli jsme ten zápas - myslím definitivně - zlomit. Bohužel jsme si ale nepomohli. Ve druhé třetině přišla dvouminutová ztráta koncentrace, Mladá Boleslav srovnala a dostala nás do nepohody. Chviličku jsme se z toho pak dostávali. Ve třetí třetině nás diváci hnali, šli jsme si za vítězstvím, ale udělali jsme bohužel chybu. V podstatě ze tří střel za třetinu dala Boleslav gól a nám už se to zvrátit nepodařilo. Nedá se nic dělat, stav je 1:1 a my se musíme připravit na další zápas.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Chystali jsme se na zápas s tím, aby nenastalo to, co v první třetině nakonec nastalo. Ač jsme pro to udělali, co šlo, tak jsme se toho přece jen nevyvarovali. Začátek jsme nechytili, domácí byli jednoznačně lepší, všude byli o krok dříve než my a zaslouženě šli do vedení 2:0. Bylo dobré, že jsme to zastavili a nepokračovalo to, protože pak jsme hráli pětiminutové oslabení. To bylo hodně klíčové, že jsme neinkasovali další gól. Myslím, že pak od druhé třetiny se to začalo srovnávat. Jsme strašně rádi, že jsme dnes byli šťastnějším týmem, podařilo se nám vrátit do zápasu a srovnat celou sérii.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Mladá Boleslav 2:3. Bruslaři otočili nepříznivý vývoj a srovnali stav série

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:54. Jergl, 03:42. Kalina Hosté: 29:43. Lintuniemi, 31:10. Lunter, 47:24. P. Kousal Sestavy Domácí: F. Novotný (55. Kiviaho) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank, R. Pilař – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak – Orsava, Koukal, Cingel. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), Pavel Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Fillman, Lintuniemi, D. Moravec – D. Šťastný, Bičevskis, Kotala – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – J. Stránský (A), T. Knotek, Eberle. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Hynek, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5682 diváků

Třinec - Vítkovice 2:1

Podrobnosti připravujeme.