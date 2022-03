Co ukázal start série o Hradci: klíč Blain, přesilovky AU i libero Novotný

Hradecký útočník Ahti Oksanen smutní po domácí prohře • FOTO: ČTK / Vostárek Josef Vítěz Prezidentského poháru z Hradce Králové má za sebou nástup do play off. Čtvrtfinálovou sérii s Mladou Boleslaví začal na domácím ledě dvěma vyrovnanými bitvami (2:1 a 2:3), které v mnohém prověřily hru Mountfieldu a jeho připravenost do bojů o Masarykův pohár. V článku iSport.cz se dočtete o silných stránkách, ale i nedostatcích mužstva kouče Tomáše Martince.

Blain je klíč Závěr druhého utkání nehrál hradecký bek Jéremie Blain. Z hradecké kabiny jste slyšeli, že to zásadní faktor není, protože ho tým musí umět zastoupit. Určitě, měl by. Jen zkrátka žádný jiný obránce není tak divoký směrem dopředu jako on. Všichni dovedou podpořit útok, tak má Mountfield svůj hokej založený. Ale Kanaďan je v tomhle eso. Bez něj bylo těžší se dostat k soupeři do třetiny.

Oslabení TOP, přesilovky AU Když vidíte, jak Mountfield funguje v oslabení? Rozhodě zatleskáte práci Koukala s Pilařem. Bránit by šlo. Ale vymyslet něco v početní výhodě? Hradec je paradoxně horší než proti pěti. Dal gól v zápase číslo dva, ale to byl brejk, ne přesilovková kombinace. Trenér Martinec ve druhém utkání rozhodil formace pro početní výhody, tak zlé to bylo. Nefunguje Smoleňákova parta, nevýrazný je Orsava. Mountfield HK - Mladá Boleslav: Smoleňák hodil Ševce na Krošelje a následovala strkanice

Kulík-Dulík-Bubík Víte, jak se trojice Perret-Kevin Klíma-Jergl dostane do útočného pásma? Prostě si vezme puk a zajede tam, není co řešit. Chvílemi si říkáte, jestli v bruslích nemají rakety. Jejich kombinace se odehrávají v bleskovém tempu, vynikli by ještě víc, kdyby proměňovali aspoň 30 % svých šancí. V té rychlosti vůbec nepoznáte, kdo je kdo, takže jako v Kačeřích příbězích, Kulík-Dulík-Bubík.

Libero Novotný Jako kdyby v hradecké bráně stál gólman, který celou kariéru chytal za mořem. Pro Filipa Novotného hra hokejkou úplně stejně přirozená jako chytání puků. V prvním zápase zkoušel dát gól, ve druhém třeba rozjel akci, která vedla ke gólu na 2:0. Většina brankářů by puk přikryla, nerozehrávala. Na konci druhého utkání se zranil. Kiviaho je dobrý záskok, ale Novotný vypadá o chlup lépe. Mountfield HK - Mladá Boleslav: Problém pro Hradec! Zraněný Novotný musel střídat