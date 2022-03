Kuriozita! Odraz od plexiskla a gól do prázdné. Flick už se tak trefil i v AHL

Byl to dosud nejkurióznější gól letošního play off. Vítkovický obránce Jakub Stehlík v 50. minutě v přesilovce nahodil za branku, třinecký brankář Ondřej Kacetl si vyjel pro puk, ale ten se od plexiskla odrazil přímo před prázdnou branku. U ní byl první Robert Flick a snadno vyrovnal na 1:1. Takhle už jednou v kariéře skóroval. „Když jsem hrál AHL v Providence, zažil jsem něco podobného. Puk se šťastně odrazil, spoluhráč mi přihrál a já jsem dal gól,“ popsal pro iSport.cz kanadský útočník.

Trenérovi Ocelářů se tak laciná branka logicky nezamlouvala. A vinil z ní brankáře Ondřeje Kacetla. „Nevyzpytatelný odraz, ale mohl to řešit jinak,“ prohlásil kriticky Václav Varaďa. Vzápětí ale dodal: Byly fáze, kdy nás podržel,“ pochválil oporu.

Pro Flicka to byla opravdu lehká práce. To snad ani nešlo minout. „Byl jsem na správném místě, ale myslím, že nikdo nemůže očekávat, že se puk takto odrazí,“ usmál se. „Zvlášť když jsme viděli, jak se v těch dvou zápasech nadřeme na gól. Potřebujeme být hladovější kolem branky a vypracovat si co největší šance,“ nabádal ke zlepšení koncovky.

Přesto byli Vítkovičtí blizoučko k vyrovnání. Závěrečnou power play odehráli velmi dobře. „Kluci tvrdě pracovali až do konce,“ pochválil parťáky, kteří se v posledních vteřinách rvali o prodloužení. „Myslím, že máme dost sil, abychom si to s Třincem rozdali. V týmu je skvělý duch, odvedli jsme opravdu dobrou práci. Máme velmi kvalitní mužstvo. Jen musíme hrát ještě víc ofenzivně a držet puk na svých hokejkách,“ hledal cestu k obratu v sérii.

Oceláři zvládli obě partie na vlastním ledě a teď se derby přesouvá do ostravské Ostravar Arény. Kanadský forvard věří, že doma to bude vypadat jinak. Byť mistr je ještě na vyšší úrovni než v předkole Olomouc s Davidem Krejčím. „Je to o něco rychlejší hokej. Hrát v třinecké hale je vzrušující, je těžké tady udržet nervy. Teď nás zase poženou naši výborní fanoušci,“ těšil se na další dvě prestižní partie.

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 2:1. Druhý bod Ocelářům vystřelil v závěru Vrána

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:53. A. Nestrašil, 53:26. P. Vrána Hosté: 49:05. Flick Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Pedan, Jakub Stehlík, Plášil, P. Koch, L. Kovář – Bernovský, Marosz, L. Krenželok (C) – Lakatoš, J. Hruška (A), Fridrich – M. Kalus, Flick, Bitten – Lednický, Chlán, Dej – Guman. Rozhodčí O. Hejduk, Pilný – Brejcha, Malý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 965 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE