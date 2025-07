Shání se práce, značka spěchá! O místo v NHL stále stojí bývalé hvězdy i Češi

Edmonton, 72 zápasů, 29 (16+13)

Kanadský veterán má za sebou 15 sezon v NHL, v minulém ročníku překonal tisícovku odehraných zápasů. Přesto se letos dočkal premiéry. Poté, co ho loni Buffalo vykoupilo z posledních tří let smlouvy, si poprvé v kariéře zahrál play off. „Samozřejmě je to pro mě příběh, ale šťastní byli všichni,“ popisoval, když si Edmonton zařídil postup do vyřazovací fáze. Při tažení Oilers do finále zasáhl do pěti zápasů. Místo nejprve přepustil Evanderu Kaneovi, do hry ho pak vrátilo zranění Zacha Hymana. Po sezoně s 29 body už na něj nezbylo místo pod platovým stropem. Teď může být zajímavou volbou. V rejstříku má sezonu s 82 body i ročník se 40 nastřílenými góly. Ve 33 letech dokáže být dál produktivní.