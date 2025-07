Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková je po velkém boji v semifinále Wimbledonu. Její zápas se sedmatřicetiletou Němkou Laurou Siegemundovou trval bezmála tři hodiny. Favorizovaná Běloruska nakonec nad hráčkou z druhé stovky žebříčku zvítězila 4:6, 6:2, 6:4 a o finále se utká s třináctou nasazenou Američankou Amandou Anisimovovou. Postup do semifinále mužské dvouhry slaví Američan Taylor Fritz a Španěl Carlos Alcaraz. Češka Kateřina Siniaková si po boku Nizozemce Sema Verbeeka v All England Clubu zahraje finále smíšené čtyřhry.

Kateřina Siniaková postoupila ve Wimbledonu se Semem Verbeekem do finále smíšené čtyřhry poté, co porazili Chorvata Paviče a Maďarku Babosovou 6:3, 7:5. O celkový triumf si zahrají proti domácímu Joeovi Salisburymu a Brazilce Luise Stefaniové.

Devětadvacetiletá Siniaková je v mixu olympijskou vítězkou. Loni na hrách v Paříži získala zlato s Tomášem Macháčem, na grandslamových turnajích nicméně došla ve smíšené čtyřhře do finále poprvé. Semifinálový zápas rozhodla při svém podání, předtím na servisu neuspěla Babosová.

Siniaková je na trávě v All England Clubu ve hře ještě v ženském deblu, v němž obhajuje titul s Američankou Taylor Townsendovou. Nasazené jedničky se ve středečním čtvrtfinále utkají s turnajovými desítkami Babosovou a Stefaniovou.

Celkově má česká tenistka na kontě už deset grandslamových titulů ze čtyřhry. Tři z nich vybojovala ve z Wimbledonu.

Trojnásobná grandslamová vítězka Sabalenková letos ve Wimbledonu poprvé ztratila set. V rozhodující sadě pak dvakrát přišla o podání a prohrávala 3:4, dokázala ale vyrovnat a získat i obě zbývající hry.

Semifinále v All England Clubu bude hrát Sabalenková potřetí. Letos došla Běloruska do finále v Melbourne i v Paříži, oba zápasy o titul prohrála. Ve Wimbledonu ještě do finále nepostoupila.

Přemožitelka Lindy Noskové ze čtvrtého kola Anisimovová zdolala Anastasiju Pavljučenkovovou 6:1, 7:6. V druhé sadě přitom v tie-breaku prohrávala už 3:6, ale nakonec odvrátila všech pět setbolů a zvítězila 11:9. Semifinále je na grandslamu jejím dosavadním maximem, poprvé ho hrála jako sedmnáctiletá na French Open 2019.

Článek pokračuje pod infografikou.

Fritz se do semifinále Wimbledonu dostal poprvé v kariéře. Pátý nasazený Američan v úvodním čtvrtfinále zdolal Karena Chačanova 6:3, 6:4, 1:6, 7:6. Jeho dalším soupeřem bude úřadující šampion Carlos Alcaraz ze Španělska.

Finalista loňského US Open Fritz si v All England Clubu zahrál čtvrtfinále potřetí, dál se ale dosud nedostal. V letošní přípravě na travnatou sezonu však zářil a slavil tituly ve Stuttgartu a Eastbourne.

Proti Chačanovovi získal hladce úvodní dva sety, v nichž při svém podání ztratil jen sedm fiftýnů. Ve třetím ale převzal taktovku Rus, odskočil do vedení 5:0 a vynutil si další set.

Čtvrtou sadu, před níž si Fritz vyžádal ošetření pravé nohy, museli hráči rozehrát nadvakrát poté, co Američan podával na 15:0. Při následné výměně se ozval zvuk, který zněl jako hlášení autu elektronického systému. Rozhodčí na umpiru hru přerušila a poté nařídila výměnu opakovat kvůli poruše. Set nakonec dospěl do tie-breaku, který Fritz získal 7:4.

Výsledky Wimbledonu

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Fritz (5-USA) - Chačanov (17-Rus.) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4), Alcaraz (2-Šp.) - Norrie (Brit.) 6:2, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Sabalenková (1-Běl.) - Siegemundová (Něm.) 4:6, 6:2, 6:4, Anisimovová (13-USA) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:1, 7:6 (11:9).

Smíšená čtyřhra - semifinále:Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) - Babosová, Pavič (8-Maď./Chorv.) 6:3, 7:5, Stefaniová, Salisbury (Braz./Brit.) - Čang Šuaj, Arévalo (2-Čína/Salv.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo: Kennedy (8-USA) - Kumstát (ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).

Juniorky:

Čtyřhra - 1. kolo: A. Kovačková, J. Kovačková (3-ČR) - Blacková, Pianiová (Brit.) 6:3, 6:1, Valdmannová, K. Penicková (8-ČR/USA) - Lagaevová, Lemeová (Kan./Braz.) 4:6, 6:0, 10:3, Fajmonová, Šupová (ČR/SR) - Alameová, Popaová (Austr./Rum.) 7:6 (7:1), 7:5, Paštiková, Stuseková (ČR/Něm.) - Iyengarová, Tornerová (USA/Šp.) 6:3, 6:3.