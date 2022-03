Neperspektivní? Dvakrát odložený Svačina proti svým Vítkovicím boduje

Zrovna pro Vladimíra Svačinu (34) je regionální bitva proti Vítkovicím extra speciální. V Ostravě rozjížděl extraligovou kariéru a na začátku sezony tam hrával. Jenže se musel v průběhu ročníku balit. Když se Vítkovičtí snažili okysličit kádr, byl odložený, nepotřebný.

Přes prvoligový Frýdek-Místek, partnerský tým Ocelářů, se oklikou znovu dostal do Třince. Kde mu pro změnu po mistrovské sezoně 2019 neprodloužili smlouvu. Taky už nebyl pro klub perspektivní. Ve čtvrtfinále teď má Svačina dva body (0+2) ze dvou zápasů. Dvakrát v přesilovce parádně nabíjel Andreji Nestrašilovi.

„Jak hráli vítkovičtí kluci proti Olomouci, přál jsem jim, ať postoupí,“ líčí otevřeně zkušený útočník. „A když to vyšlo tak, že jsme šli ve čtvrtfinále proti nim, tak jsme si doma se ženou plácli. Je to super pro kraj, pro lidi, přijdou plné stadiony. Tady i v Ostravě. Je to lepší, než cestovat někam do Čech. Ušetříme i spoustu času, mnohem lépe zregenerujeme.“

Třinec - Vítkovice: Excelentně sehraný signál Ocelářů zakončil Nestrašil, 1:0

Že má o motivaci postaráno, je jasně vidět. Svačina hraje dobře. Ve druhé přesilovkové formaci je navíc i bodově úderný. V prvním i druhém duelu přihrál na úvodní branku. Zejména nedělní ťukec v posledních vteřinách druhé třetiny byl lahůdkový.

„Nemůžu odkrývat karty, co je a není signál,“ pousmál se Svačina. „Sešlo se tam hodně věcí. Miloš Roman vyhrál buly přímo Kundrcovi (Kundrátkovi) na hokejku, on to z jedničky posouval na mě. Mi to hokejku nepřeskočilo, naštěstí, z jedničky jsem to posouval na Nestyho (Nestrašila) a pod betonem to nějak prošlo. Mohlo to skončit hned na Kalouskovi (Kalusovi), kterému to prošlo těsně pod nohou. O tom je hokej, musí se věřit, že nahrávka projde. Prošla a byl z toho gól.“

Hodně důležitý, protože Ostravané znovu sehráli hodně bojovnou a urputnou bitvu. Měli pár velkých šancí, které jim pochytal Ondřej Kacetl. Fantastické zákroky ale v bráně předváděl zejména Aleš Stezka. Chytal skvěle. „Fyzicky je to strašně náročný hokej,“ přitakal Svačina. „Není tam kus ledu, kde by bylo trošku volno. Bojuje se o každý metr ledu a rozhoduje jeden dva góly. Zatím to tam nepadá, ale zaplať panbůh, že to je 2:0 na zápasy. Myslím, že zaslouženě.“

Oceláře nepoložilo ani kuriózní vyrovnání Roberta Flicka. Sice z přesilovky, ale po šťastném odrazu od zadního mantinelu. „Bůh existuje, takový gól mohl sérii dost ovlivnit, ale nestalo se,“ oddechl si Svačina. „Ani takové vyrovnání s námi nesmí nic udělat. Stane se, asi bylo něco na plexi. Věděli jsme, že do nich bušíme, jen se bránili, tak jsme si řekli, že nepolevíme a budeme pokračovat v tom, jak hrajeme. Že se to přikloní na naši stranu a rozhodující gól dáme my.“

Třinec - Vítkovice: Kacetla zradilo plexisklo a Flick přišel snadno k vyrovnání, 1:1

Tak se i stalo. Osm minut před koncem urval vítězný gól Petr Vrána. „Martin (Růžička) na sebe skvěle natáhl hráče, podíval se na beka, že to bude dávat nahoru a prohodil puk na mě,“ popisoval vítěznou branku třinecký kapitán. „Sjel jsem si z vrchu a oni možná trošičku zaspali, čekali nahrávku nahoru, že se zase vyrotujeme. Měl jsem tam chvíli prostor a dorazil jsem si vlastní střelu. Stezka puk možná vyrazil, jak nechtěl, přímo mi do hole. Se štěstím to tam padlo.“

Podle Svačiny je zatím v sérii důležitá i třinecká trpělivost. Tým neztrácí nervy ani víru. Na své šance, případně přesilovku, si počká. „Je to tak, musíme být trpěliví,“ přitakal. „Nezbláznit se, mít třetího nahoře, ať nás to pak nemrzí, že bezhlavě útočíme, Vítky ujedou a dají góla. Pak by to zavřely ještě více. Trpělivost je hodně důležitá.“

Ocenil i svého bývalého parťáka Aleše Stezku. „Pochytal toho hodně. Jak chytá skvěle celou sezonu, tak to ukazuje i teď v play off. Je to pokorný, pracovitý kluk, já mu to přeju, ať mu to jde. Teda, v sérii by mohl trošku polevit, protože zatím chytá parádně,“ dodal Svačina s úsměvem.

Třinec - Vítkovice: Vrána nadvakrát dotlačil puk za Stezku, 2:1

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE