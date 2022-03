Agent pro Švýcarsko táhne Motor. Jsem snajpr, ne? smál se Novotný

Ve 38 letech skočil do prvního extraligového play off kariéry. Profesí hráčský zástupce pro švýcarský region a na vedlejšák jako jeden z lídrů Motoru. Mistr světa z roku 2010 Jiří Novotný nepřestává udivovat, vytesanou figurou a rychlostí sveřepého mladíka ničil a zničil defenzivu Dynama. České Budějovice vyhrály první duel extraligového čtvrtfinále nad Pardubicemi 3:1, Novotný rivala srazil skvělou střelou ze vzduchu.

V takovéhle formě a poslední play off kariéry? Není to předčasné?

„Hele, já jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Jasně, mám do toho chuť, na play off jsem se hrozně těšil. Je to odměna za to, co jsme budovali celou sezonu. Já sice přišel ke klukům o trošku déle, ale jsem šťastný, že s tou partou můžu být. Uvidíme, třeba ještě dokážeme veliké věci. Doufám, že jo!“

Roli agenta ale nemůžete úplně zastavit, pracoval jste během pauzy před čtvrtfinále?

„S mým šéfem Jirkou Hamalem jsme domluveni, že mě teď nechá chvíli na pokoji. Ale pár telefonátů ze Švýcarska jsem měl. Měl jsem tam jet po posledním zápase s Hradcem, kde se nám podařilo čtyřku zajistit. Musel jsem se však omluvit, byl jsem totálně zfáranej. A taky jsem to chtěl s klukama malinko oslavit. Pak začaly těžké tréninky, ale správně, bez nich to zvlášť při mých letech nejde. Teď fárám za Motor a chci s ním udělat co největší úspěch. Jsou to moje poslední zápasy kariéry. Moje veškeré soustředění nyní patří Motoru a hokeji.“

Duel jste rozsoudil parádním výpadem, při němž vám nikdo nestačil, navíc efektně zakončeným střelou ze vzduchu… Kde jste se tam vyloupl?

„Tak o mně každý ví, že jsem snajpr, ne? Co k tomu dodat? (směje se) Popravdě, vyplatilo se mi, že při tréninku se hodně cpu do brány, děláme cvičení dva na jednoho, tři na jednoho, jako centr do brány šlapu a buď svého beka navnadím na sebe a zakončuje chlap vedle mě, anebo je to na mně. Tady jsem taky kopal do brány, samozřejmě to bylo i o štěstí. Trefit to ze vzduchu se povede jednou za uherák. Hlavně, že to tam padlo a v tak důležité chvíli. Odskočili jsme na 3:1, malinko se uklidnili a náš projev byl zase lepší.“

První gól hraje vždy klíčovou roli, ale vy po té dlouhé pauze jste ho potřebovali o to víc, že?

„Každému týmu pomůže vedoucí trefa. Přece jen jsme byli malinko nervózní, přišla plná hala. Ale zaplaťpánbůh za to. Guliho gól přinesl zklidnění. Zase perfektní práce všech kluků na přesilovce, Vožuch (Daniel Voženílek) stál před bránou, kdyby ne, gól nepadne. Parádně sehrané.

Válel jste i při vhazování, kde jste měl výbornou bilanci 22 vyhraných z jednatřiceti. To je úspěšnost přes 70 procent. Potěší, že?

„Musím zaklepat, je to ovšem práce celé lajny. Některé buly byly padesát na padesát, křídla Valda (Jakub Valský) s Vožuchem je vybojovala pro sebe. Minimálně v šesti, sedmi případech. Udělali kus práce, protože ono je rozdíl hrát na puku nebo bez něj.“

Řada vašich spoluhráčů dříve působila v Pardubicích, vypsali prémie za postup?

„Když se to povede, zkasírujeme si je. To stoprocentně. Ale nechci o tom mluvit, máme na kontě jedno vítězství, byť hodně důležité. Ale jestli postoupíme, kluci to budou mít hodně drahé…“

Postupy v play off znáte z různých koutů světa, ale v extralize ani jeden, zvláštní, viďte?

„No jo, dvacet let jsem byl odsud pryč, play off jsem hrál skoro každý rok. A teď jsem se těšil na to naše české. Vzhledem k věku si vážím každého utkání.“

