Šmíd: Neomluvitelná ostuda. Příště tam musí vletět hladový tým

I televizní kamery zabraly vaši nespokojenost po druhé části, kdy jste měl proslov k týmu. Nespokojenost ve vás asi hodně bublá, že?

„Dostat 0:7 v prvním zápase čtvrtfinále v play off na Spartě, to je prostě ostuda. Neomluvitelné. Musíme si uvědomit, že tu reprezentujeme nejen sebe, ale i toho Tygra. A 0:7, to by se vůbec nemělo stávat. Zaplaťpánbůh, že zítra hrajeme znova. Jen se na to vyspíme a doufám, že se opravdu všichni podíváme do zrcadla a trochu se probereme a zítra tam bude nový tým. Vůbec jsem tam dnes neviděl nějaké dohrávání soubojů nebo zblokované střely. Prostě nic, co do play off patří.

Budou od vás směrem k týmu mířit ještě nějaká slova?

„Teď si k tomu možná ještě něco řekneme v kabině, bez kamery, co tam byla po druhé třetině, a doufám, že to všechny nakopne. Teď už nemá cenu na sebe řvát. Musíme se zamyslet, nečumět jeden na druhého, ale podívat se sami sobě do očí a předvést úplně, ale úplně jiný výkon, než jsme předvedli dneska.“

To, že se hraje hned zítra, je tak v tomto případě paradoxně výhoda.

„No samozřejmě. Ještě po takovémhle výkonu a výsledku. Máme hned šanci to odčinit, ale jak říkám, musí tam být úplně, ale úplně jiný tým. S jiným nasazením a koncentrací.“

Čím si vy osobně vysvětlujete takový start z liberecké strany?

„Já nevím. Kdybych to věděl, tak by se to nestalo. Nevím, nevím. Ale mnou počínaje, posledním hráčem konče, to musí být úplně jiný výkon. A já tomu věřím. Ten tým je mentálně silný, ukázali jsme to v pátém zápase s Kometou. Nevidím důvod, proč bychom to nemohli předvést znovu. My tu nemáme co ztratit. Sparta je prostě favorit, to všichni vědí. My se nevzdáváme. Já to srdce už několikrát v kabině viděl. Dokážeme obrátit zápasy i série a nevidím důvod, proč by se to nemohlo povést znovu.“

Před čtvrtfinále říkal Michal Birner, že to bude ostré. Ale u vás tvrdost paradoxně scházela.

„Trochu jsme tahali nohy, nevím, jak je to možné. Doufám, že jsme je dnes rozjezdili. Nemůžeme si hrát na třiadvacet hokejistů. Musí tam vlítnout tým, který je hladový a ano, ostrý. Dávat puky za jejich obránce, tam je věšet na mantinely a unavit je. Z toho se pak tvoří šance. Nemá cenu s nimi hrát ze strany na stranu. My musíme hrát ze severu na jih a z jihu na sever. Hrát to jednoduše a tlačit se do branky. Když přijdou střely, musíme mít minimálně dva hráče přilepený na masce.“

