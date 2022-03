Potyčky s Camarou, provokace u Frodla. Dělám si svou práci, říká Štich

I když mu napočítali necelých osm minut ve hře, David Štich byl nejviditelnější postavou úterního duelu čtvrtfinále extraligového play off mezi Českými Budějovicemi a Pardubicemi. Rozdával facky Camarovi, jiným hrál na nervy, o pauzách otravoval v blízkosti gólmana Frodla, až museli oba čároví vytvořit hradbu. Jednotka otravnosti? Jeden štich. „V play off jsem možná o něco platnější než v normální sezoně,“ uculoval se budějovický obránce a ochránce v jednom. Motor v poslední minutě neskutečně obrátil z 1:2 na 3:2 a do Pardubic si veze náskok 2:0 v sérii.

Takový závěr se jen tak nevidí, obrat během 32 vteřin, co jste tomu říkal?

„My hrajeme šedesát minut. V sezoně se nám podařilo několikrát otočit zápas v posledních vteřinách. Víme, čeho jsme v poslední minutě schopni. Šli jsme si za tím, možná při nás stálo i štěstí. Ale to je součástí hry. Ukázali jsme týmový charakter.“

Jedna věc je vyrovnat při power-play, ale abyste skóre úplně obrátili, to už chce kuráž, ne?

„Ale my jsme to samé zažili třeba s Mladou Boleslaví někdy začátkem ledna. Prohrávali jsme o gól, stejným scénářem jsme otáčeli na 2:1. Teď to bylo to samé. Řekli jsme si, že za stavu 2:2 musíme vletět k nim s tím, že se to tam může odrazit. A stalo se.“

Pomohla k převratu i vaše černá práce? Šarvátky, šťouchance, bruslení v komerční pauze u pardubického gólmana…

„Já si zkrátka dělám svou práci. Play off je o něčem jiném než základní část. V takových zápasech jsem možná o něco platnější než v normální sezoně. Myslím, že je to i trošku vidět. Pardubice byly ve druhém zápase agresivnější, šly víc do těla, mojí úlohou je v takových situacích vyhodnotit, kdy si co můžu dovolit a podle toho konat. Kdy do toho jít, kdy ne. Některé hráče určitě rozhodíte, což v konečném důsledku může přinést gól nebo přesilovku.“

České Budějovice - Pardubice: Bouřlivák Štich řádil! Chtěl se prát s Kolářem a poté s Camarou

Co jste Frodlovi vykládal? Co zabírá?

„Celkem nic. V zápase jsem zprvu moc nehrál, rozhýbával jsem se, jezdil kolem něj a sem tam něco vypustil… Od toho jsou komerční přestávky, aby se hráči, co nejsou tolik na ledě, mohli rozjezdit na prázdném ledě. Že on zůstává v brankovišti, je jeho věc. Občas jsem i zticha a jen tam jezdím.“

Po ataku na Lukáše Pecha po vítězném gólu jste se na pardubické střídačce dožadoval Anthonyho Camary…

„Vypadalo to škaredě, hlavně k tomu došlo po gólu, po odpískání. Je to hokej, stalo se. Máme před sebou ještě několik zápasů, uvidíme, jak se k tomu dotyčný postaví. Na druhou stranu, nemůžeme mít červené oči. Musíme hrát svoji hru, jít si za vítězstvím, vedeme 2:0 v sérii a jedeme s čistým štítem do Pardubic. Minimálně jeden zápas tam chceme urvat.“

Za každou výhru je bod, ale nemá zrovna tahle v sobě určitý přesah?

„Takový obrat vám vždy strašně pomůže, tohle je voda na náš mlýn. Byl to těžký zápas, pořád jsme dotahovali, měli jsme výkyvy, ale Hrášek (Hrachovina) nás podržel. No a v závěru jsme to otočili.“

České Budějovice - Pardubice: Neuvěřitelné! Pech skóroval 9 sekund před koncem odrazem puku o záda Frodla, 3:2

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:13. Holec, 59:19. M. Hanzl, 59:51. Pech Hosté: 15:28. O. Vála, 26:51. Říčka Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Percy, Piskáček (A), Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Štich – J. Ondráček, Pech (A), Abdul – Valský, J. Novotný, D. Voženílek – Gulaš (C), Holec, Vondrka – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Zdráhal, J. Mikuš (A), Košťálek, O. Vála, Hrádek, J. Kolář (A), Nedbal – A. Musil, Poulíček (C), Blümel – Cienciala, R. Kousal, Říčka – Camara, Paulovič, Matýs – O. Rohlík, Anděl, Koffer. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Ondráček, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice