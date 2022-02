Šílený Štich! Zbil Estephana a vzteky hodil flašku po střídačce Vervy

Obránce Motoru David Štich umí přitvrdit, ve fyzické hře se vyžívá a pěstní souboje vyloženě vyhledává. V hokejovém utkání Českých Budějovic s Litvínovem (1:6) to však s agresivitou hodně přehnal. Nejprve si vyhlédl nebohého Giorgia Estephana, kterému pořádně naložil, i když Kanaďan už ležel na ledě a dál se prát nechtěl. Po hecování tribun ještě před odchodem do šaten mrštil flaškou po hostující strídačce.

Fanoušci Českých Budějovic si domácí zápas 56. kola extraligy moc neužili. Od začátku se pro Motor nevyvíjel dobře a nakonec skončil výpraskem 1:6. Spoluhráče se tak za stavu 1:5 pokusil ještě nakopnout bitkou bek David Štich.

Jako svou oběť si vyhlédl kanadského útočníka Giorgia Estephana, kterého povalil na led a pokračoval v mlácení. Štichovi přitom vůbec nevadilo, že mu na zádech přímo visí bek Vervy Aaron Irving a řádil dál.

Když pak konečně soka nechal, při odjezdu z ledu slavil alespoň vítězství v bitce a hecoval tribuny. Do této chvíle to sice byl agresivní výlev, ale stále v rámci zápalu do hry. Pak ale přišel úplný zkrat, když při odchodu do šaten hodil po hostující střídačce lahev. Mířil k Martinu Havelkovi, s nímž se málem pustil do další šarvátky.

Logicky vyfasoval trest do konce utkání a je jasné, že jeho chováním se ještě bude zabývat disciplinární komise. Navíc to není první takový výlev emocí, k čemuž Viktor Ujčík a spol. rozhodně přihlédnou.

Za nesportovní chování, které doprovodil rozštípáním hokejky, byl vyloučen přesně před týdnem v Mladé Boleslavi...

Mladá Boleslav - České Budějovice: Hostující Štich byl vykázán do šaten za nesportovní chování. Při odchodu rozštípal hokejku

A takhle řádil v předkole play off v Chomutově v roce 2017...

Chomutov - Mladá Boleslav: Totální ZKRAT Šticha! Rozjel se na rozhodčího, pak o bránu rozmlátil hokejku

