Sparta podruhé vyhladověla Tygry. Sporný gól? Jandač podlehl tlaku

Jako když sedíte doma na pohovce, koukáte na bednu a křoupete popcorn. Tepová frekvence dole. Klidový režim. Takový byl i úvodní pondělní duel série mezi Spartou a Liberce. Rudá mašina vyjela po dvou týdnech z hangáru, stačil jí druhý rychlostní stupeň k tomu, aby Tygry rozmašírovala výsledkem 7:0. Napodruhé už to ale byl jiný kalup. Konečně!

„Musíme se co nejrychleji probrat. Takhle to dál nejde,“ burcoval před duelem lídr Ladislav Šmíd. Stalo se. Byť hokejově velkou část duelu hosté rvali za kratší stranu lana, minimálně bojovností a nasazením se tentokrát Spartě vyrovnali. Na výhru to však stejně nestačilo.

Start ale měli Tygři báječný. Právě Šmíd šel své smečce příkladem, když si v přesilové hře za vlastní brankou vyzvedl puk, rozjel se a zásilku expresně doručil na druhé straně za Matěje Machovského .

Sparta - Liberec: Sváteční střelec Šmíd otevřel skóre po krásném sólu přes celé hřiště, 0:1

Z vedení se ale hosté těšili jen 79 vteřin, to Petra Kváču propálil Vladimír Sobotka . Rovněž v přesilové hře. V té pak padla taky nakonec vítězná trefa zápasu v 15. minutě z hole Davida Tomáška. Pražané ve dvou duelech série využili celkem pět početních výhod. „Daří se, padá to tam. Jsme za to rádi. Dost jsme to trénovali, snad takhle budeme pokračovat. Máme dvě lajny, každá má nějaké nacvičené signály. Dokážeme z toho těžit,“ hlásil Sobotka.

Všech pět branek padlo v první třetině. O tu poslední se v 17. minutě postaral Jaroslav Vlach. A vzbudil tím obří emoce. Tygři se rvali do brankoviště, když Milan Jurčina zezadu naremploval Jana Ordoše, který povalil Machovského. Kotouč pak za čáru dotlačil právě Vlach.

Sudí gól hned na ledě uznali, Spartě pak dali spoustu času, aby si vzali trenérskou výzvu. Domácí tak udělali. A neuspěli. „Podlehl jsem tlaku hráčů. Videokouč nám přes vysílačku radil, ať si challenge nebereme,“ přiznal po utkání trenér Josef Jandač .

„Nebudu se k tomu vyjadřovat, rozhodčí má vždycky pravdu. Takové jsou asi pravidla. Něco jsem viděl, rozhodčí mi ale vysvětlil, že jejich útočník po prvním kontaktu padl do gólmana. Já jsem viděl, že ho náš bek strčil, pak se útočník odrazil a skočil do gólmana. Hlavně jsem rád, že jsme pak nedostali gól z následné přesilovky,“ navázal Sobotka.

Sparta - Liberec: Tygři dotlačili v přesilovce puk za Machovského! Zásah Vlacha neodvolala ani challenge, 3:2

Z mikrofonů v přenosu O2 TV Sport bylo slyšet taky vyjádření arbitra Petra Laciny, který měl v situaci hlavní rozhodovací slovo. „Viděl jsem to pětkrát, sorry. Váš obránce ho strčí a on padá na gólmana,“ odmítl právě protestujícího Sobotku.

I tak ale Pražané dokázali před 9514 diváky urvat veledůležitou druhou výhru. Liberec oproti prvnímu duelu předvedl mnohem koncentrovanější výkon, ale bylo to málo. Pod vlivem bolavé absence klíčového forvarda Michala Birnera změnil trenér Patrik Augusta složení dvou elitních útoků. „Lehká zdravotní indispozice,“ řekl po utkání k chybějícímu Birnerovi s kyselým úsměvem.

Druhý vítězný bod do série ukořistila Sparta. „Výborný týmový výkon. Odzadu od brankáře, přes obránce, až po útočníky. Suprově odmakané. Věděli jsme, že to Liberec nepoloží, že se sami neporazí. Věděli jsme, že po nás půjdou, že budou aktivnější. Ustáli jsme to a vyhráli,“ těšilo Sobotku. „Taková vydřená výhra je cennější než jasné vítězství, to rozhodně,“ měl jasno. Potřetí se oba soupeři potkají v pátek v Liberci. O dva kroky napřed je Sparta.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:33. Sobotka, 12:49. David Němeček, 14:56. Tomášek Hosté: 07:14. L. Šmíd, 16:47. J. Vlach Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Kolmann, Aubrecht, Melancon, Štibingr – Ordoš, Filippi, M. Zachar – Faško-Rudáš, Gríger, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Rozhodčí Šír, Lacina – Brejcha, Lederer Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

