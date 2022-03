Vítkovice ladí detaily bitev s Třincem: Střílet, clonit a zažehnout Lakatoše

Vítkovice prohrávají v sérii s Třincem 0:2 na zápasy. Doma musí zabrat • FOTO: ČTK / Ožana Jaroslav Co musí Vítkovice zlepšit, aby se neopakoval klasický scénář z vyřazovacích bojů s třineckými Oceláři? V play off narazili Ostravané na regionálního rivala čtyřikrát a pokaždé padli. Ve čtvrtfinále teď znovu prohrávají 0:2 na zápasy. Doma se chtějí před burácející Ostravar Arenou kousnout. Obě bitvy v Třinci byly poměrně vyrovnané, dramatické. Oceláři je zkušeně urvali (3:0 a 2:1). „K čemu nám je, že bojujeme, když nevyjedeme z pásma?“ mračil se vítkovický útočník Dominik Lakatoš. „Nehrajeme dobře. Přitom to v nás je, sil máme pořád dost.“ Na čem tedy musí tým Miloše Holaně doma zapracovat?

Víc střelby Ani v jednom utkání v Třinci se Ostravané nedostali ani na 25 střel, které by prošly na Ondřeje Kacetla. V prvním utkání jich měli 18, ve druhém 24. Pro srovnání, Třinec měl dohromady 63 střel. „Musíme si víc věřit kolem branky a být tam silnější,“ nabádá obránce Lukáš Kovář. Snadno se to řekne, hůř udělá, protože Oceláři skvěle brání i blokují. Ověřenými specialisty na krocení střel na vlastních tělech jsou Vladimír Dravecký a Milan Doudera, přidal se k nim Martin Marinčin (všichni 3 bloky). Celkem jich nasbírali 22 (Vítkovice 31). A pozor, dva bloky si připsal i Martin Růžička. Přitom úkoly ofenzivní hvězdy jsou jiné. Názorně to ukazuje, že přísný kouč Václav Varaďa poctivou práci směrem dozadu vyžaduje po všech. 2 Jen tolik střel zatím na třineckou branku poslal vítkovický obránce Alexej Solovjev. Od modré přitom umí překvapit švihem, i „golfákem“. Z vítkovických beků měl v základní části nejvyšší úspěšnost střelby – 14,86 %. Ze 74 ran nasázel 11 gólů (6 v přesilovkách). Jeho palba chybí. Vítkovice potřebují zvýšit aktivitu ve střelbě • Foto ČTK / Sznapka Petr

Zaclonit výhled Disciplína, která se střelbou úzce souvisí. Ani zběsilá palba ze všech pozic totiž není moc platná, pokud brankář vidí. A třinecký gólman Ondřej Kacetl už ukázal, že si s šancemi z „očí do očí“ poradit umí. Ostravané mají v týmu bouráky, kteří umí být na brankovišti hodně nepříjemní – Lukáš Krenželok, Marek Kalus, Robert Flick, Samuel Bitten... Jen se tam dostat. Přetlačit v soubojích třinecké obránce Davida Musila, Jana Zahradníčka nebo Tomáše Kundrátka taky není úplně legrace. 97,62 % Takovou úspěšnost zákroků má Ondřej Kacetl po dvou zápasech v Třinci. Jediný gól paradoxně dostal ze situace, kdy vůbec v brance nebyl. O druhé čisté konto ho připravil smolný odraz od plexiskla před opuštěnou klec. Víc se tlačit před gólmana a zaclánět • Foto ČTK / Sznapka Petr

Lakatošův oheň Vítkovice zvedl po příchodu z Finska, stejně tak ve finiši předkola s Olomoucí (1+3). Proti Ocelářům se živelný útočník zatím neprosadil. V průměru odehrál přes 16 minut čistého času, z toho 3:18 v přesilovce. Vystřelil čtyřikrát, byl u dvou inkasovaných branek. „Je to složité, my se moc do šancí nedostáváme,“ krčil rameny Dominik Lakatoš. „Třinec je silný, ale nejsem spokojený s tím, co jsme předvedli. Až nám to začne cvakat na hokejky, tak budeme opravdu vyrovnaným soupeřem.“ Od elitní vítkovické formace, která teď hraje ve složení Lakatoš – Hruška – Fridrich, se body čekají. Na nule není jen Lakatoš, ale i Hruška s Fridrichem. 5 Tolik trestných minut si v play off odseděl Dominik Lakatoš. Vyloučený byl v prvním zápase předkola za bitku s olomouckým Lukášem Klimkem, kdy se mstil za krvavý faul na Lukáše Kováře. Ke své hře emoce potřebuje. Trefit soupeře, poštěkat se, provokovat – to je Lakatošův styl, který ho dostává do varu. Hokejisté Vítkovic potřebují od Dominika Lakatoše víc • Foto Dominik Bakeš / Deník Sport