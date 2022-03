ONLINE: Boleslav - Hradec 1:1. Srovnáno. Lev využil přesilovku

Nabitý program v Generali Česká play off nezastavuje a pokračuje dalšími dvěma sériemi čtvrtfinále. Mladá Boleslav se po vybojování jednoho bodu v Hradci Králové přesunula na vlastní hřiště, kde nyní s Mountfieldem hraje o vedení v sérii. Východočechům schází zraněná jednička Filip Novotný. Vítkovice po přemístění do Ostravar Areny mají před sebou těžký úkol - za stavu 0:2 na zápasy zaskočit třinecké Oceláře. Podaří se Ostravanům doma zabrat, nebo se Slezané přiblíží postupu do semifinále? ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.