Účelný Třinec míří do semifinále. Ale musíme být lepší, nabádá kouč Varaďa

Super výhra, ale čekám lepší hru. Třinecký kouč Václav Varaďa nebyl unešený z toho, jak jeho soubor odehrál třetí zápas čtvrtfinále hokejového play off ve Vítkovicích. „Nebylo to moc dobré,“ prohlásil náročný trenér po vydřeném triumfu 2:1. Od svých svěřenců čekal větší aktivitu. Každopádně má mistr za stavu 3:0 postupový mečbol, který může proměnit už ve čtvrtek večer.

Buldok Varaďa pokaždé chce od svých svěřenců vítězství a kvalitní výkon. Tentokrát se dočkal jen toho prvního. „Dostali jsme laciný gól v přesilovce,“ nelíbilo se mu například. Našel však nakonec i pozitiva. „Kluci to nezabalili a počkali si na šance. Měli jsme i kliku. Pár odrazů od tyče a dali jsme gól nohou. David Musil šel do brány a měl čich na gól. Puk se k němu odrazil. Jak to tam dal, to je věc druhá. Počítá se. Za třetí třetinu jsme si výhru určitě zasloužili, ale výkon musí být v globálu lepší,“ hodnotil.

Vítkovický kouč Miloš Holaň po dvou porážkách ve Werk Areně přeskládal sestavu. Výsledkový efekt to však nepřineslo. „Asi to nesplnilo účel, protože se zase prohrálo,“ pokrčil rameny Holaň.

„Je to trošku frustrující. Je to boj, který zatím neumíme překlopit na svoji stranu. Snažíme se, bojujeme. Třinec jde do vedení a nás stojí spoustu sil, abychom vyrovnali. Máme výborného gólmana, který nás drží. Pořád je to o gól, nemáme štěstí. Dáme tyčku, břevno, puk jde vedle, neproměníme samostatný nájezd. Ve třech zápasech jsme dali góly jen v přesilových hrách. Rveme to na sílu, nemáme v zakončení lehkost,“ povzdechl si nad promarněnými příležitostmi.

Za stavu 0:3 to vypadá s ostravským souborem špatně. Asi nikdo nečeká, že sérii otočí. Třinec je silný, koncentrovaný, znovu hlavní kandidát na titul. Někdy hraje minimalisticky, ovšem maximálně účelně. Zná svoji sílu a umí ji využít. „Neskládáme zbraně, ještě to nekončí. Poslední krok je vždycky nejtěžší a my chceme další den vyhrát. Chceme to udělat soupeři co nejhorší,“ shrnul bojovně Holaň. „My chceme zvítězit, ale náš výkon musí být lepší,“ připojil jeho protějšek Varaďa.

