ONLINE + VIDEO: Vítkovice končí, Třinec slaví. Boleslav - Hradec 3:2

Třinec vyhrál i ve čtvrtém utkání čtvrtfinále play off extraligy na ledě Vítkovic 2:1, sérii ovládl 4:0 na zápasy a postoupili do semifinále. Hradec Králové se po porážce v Mladé Boleslavi (2:3sn) pokouší srovnat sérii se Středočechy. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.

Třinec vyhrál na ledě Vítkovic a slaví postup

Hokejisté Třince zvítězili ve čtvrtém utkání čtvrtfinále play off extraligy na ledě Vítkovic 2:1, ovládli sérii 4:0 na zápasy a postoupili počtvrté za sebou do semifinále. Obhájce titulu z roku 2019 a z loňska bude útočit na čtvrtou finálovou účast v řadě. Soupeře druhému týmu základní části určí vývoj ostatních sérií.

Vítkovice se sice v čase 12:39 poprvé v sérii ujaly vedení po brance ruského obránce Ruslana Pedana, ale mezi 32. a 34. minutou otočili výsledek Michal Kovařčík a Marko Daňo. Útočník Martin Růžička si připsal díky asistenci u vítězného gólu 100. bod v play off v kariéře. Ve 116 duelech zaznamenal 49 gólů a 51 přihrávek.

Vítkovičtí šli do čtvrtého duelu bez Radovana Bondry a Jakuba Illéše, do hry naopak naskočili Petr Chlán s Vojtěchem Lednickým. Třinecký kouč Václav Varaďa do sestavy nesáhl, Oceláři tak nastoupili v totožném složení jako ve středu.

Lépe začali Ostravané a ve 13. minutě vypálil zpoza pravého kruhu Pedan a prudkou střelou otevřel skóre. V závěru první části mohl náskok domácích navýšit Dej, ale Kacetl byl připraven.

Těsný náskok Vítkovic vydržel do poloviny duelu. Ve 32. minutě vystřelil Kundrátek, puk se odrazil od tyčky k číhajícímu Michalu Kovařčíkovi, jenž pohotově v pádu zasunul puk za Stezku. Uběhlo jen 85 sekund a Třinečtí se radovali znovu. Daňo se protáhl kolem Solovjova, svůj průnik zakončil přesnou střelou pod horní tyčku a Oceláři rázem vedli.

Výběr trenéra Miloše Holaně se snažil srovnat skóre, ve třetí části však nevyužil dvě přesilovky. Nevyšla ani závěrečná hra v šesti bez brankáře Stezky. Třinec náskok uhájil.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Před našimi fanoušky jsme chtěli předvést obětavý výkon. Chtěli jsme být aktivní a jít do vedení, což se nám podařilo, ale po dvou chybách ve druhé třetině jsme o něj přišli. Pak už to bylo bušení do vrat. Měli jsme sice naději při dvou přesilovkách, ale nevytvořili jsme si vůbec nic. V celé sérii jsme se potýkali s produktivitou, za čtyři zápasy jsme dali tři góly. Blahopřeji Třinci k postupu, ale nebyl to žádný propadák. Do čtvrtfinále jsme šli prakticky bez odpočinku a vydali jsme maximum. Hráčům nemám co vytknout, naopak je musím pochválit za celou sezonu. Projít do čtvrtfinále a hrát vyrovnaně s Třincem je pro nás úspěch.“

Václav Varaďa (Třinec): „Sice jsme prohrávali, ale v první třetině jsme si vytvořili spoustu šancí. Nepodařilo se nám je však proměnit, což nás provázelo celou sérii. Vytvářeli jsme si řadu příležitostí, ale branky jsme nedávali. Kluky jsme nabádali, aby vytrvali v tempu a oni za to vzali. V kabině to žilo, hráči věřili. Ve druhé třetině jsme výsledek obrátili, zkušeně ho kontrolovali a dotáhli zápas do vítězného konce. Musím ocenit naši hru pět na pět, obrannou hru, gólmana i vytrvalost hráčů. Dobře jsme se popasovali s poctivě bránícím soupeřem, který nám to udělal těžké.“

Góly Domácí: 12:39. R. Pedan Hosté: 31:44. M. Kovařčík, 33:09. Daňo Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – R. Pedan, A. Solovjov, Plášil, Jakub Stehlík, L. Kovář, P. Koch – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Lednický, Flick, M. Kalus – Dej, Bitten, Chlán – Guman. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Dravecký (A). Rozhodčí O. Hejduk, P. Stano – J. Špůr, M. Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 525 diváků

Mladá Boleslav - Mountfield HK

Góly Domácí: 07:44. Eberle, 17:43. Pavel Pýcha, 37:28. Kelemen Hosté: 04:54. Blain, 38:43. Lev Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Eberle, T. Knotek, J. Stránský (A). Hosté: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Koukal, Orsava – Miškář. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Brejcha, Gerát Stadion ŠKOENERGO Aréna

