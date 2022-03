Oceláře Kacetla nesložila ani dělovka do hlavy: Strašně těžká série!

Ve spolupráci se skvěle bránícími parťáky povolil třinecký brankář Ondřej Kacetl ve čtvrtfinále Generali ČP play off Tisport extraligy Vítkovicím pouze tři branky. Z toho jedna byla vyloženě smolná po náhodném odrazu od zadního mantinelu. V postupové čtvrté bitvě, kterou mistrovský tým v Ostravě urval 2:1, ho nepoložila ani dělovka Rastislava Deje do masky z bezprostřední blízkosti.

„To byla pořádná pumelenice z blízka!“ oddechl si Kacetl. „Nevěděl jsem pořádně, kam se kotouč odrazil, hledal jsem ho. Nebyl jsem si jistý, jestli nějaká přezka nepovolila, zdálo se mi to trošku ohnuté, ale naštěstí to bylo všechno v pořádku. I hlava.“

Vítkovice jste vyřadili 4:0 na zápasy (3:0, 2:1, 2:1, 2:1), berete rychlý postup jako výhodu do dalšího kola, nebo byste byl radši víc rozchytaný?

(usměje se) „Když to bude všechno 4:0, tak by to bylo skvělý. Jsme rádi, byla to fakt těžká série. Vítkovice byly urputné, nevypustily jediný souboj, hrály nepříjemně. Celá série o gól, stálo nás to hodně sil. Pochvalme i Vítkovice, hrály fakt dobře. Tak jsme rádi, že jsme to ukončili rychle.“

Jaká série byla?

„Strašně těžká! Všechno to byly vyrovnané zápasy, rozhodovaly detaily, většinu času se hrálo maximálně o jeden gól. Bylo to strašně náročné na psychiku, protože víte, že může rozhodnout každý detail, každá maličká chyba. Náročné. Ani jeden tým nepustil žádný souboj, byla to těžká série. Ale myslím, že jsme byli lepším týmem.“

Bylo to pro vás podobně jako před rokem? Co prožívá gólman, když jsou všechny zápasy těsné?

„Neporovnával bych s loňskem. Je to těžké, protože se musíte soustředit šedesát minut. Víte, že cokoliv může zápas zvrátit, musíte se koncentrovat na každou situaci, co je.“

Vítkovice - Třinec: Dej dostal puk do sítě, leč po odpískání

Jeden kuriózní gól v Třinci jste dostali po odrazu od plexiskla. Jaké to bylo v tu chvíli pro vás?

„V tu chvíli jsem si říkal, že jsem se na to měl vyprdnout, chodit za branku. Ale chcete pomoct klukům. Jak oni pomáhají vám. Akorát se to tam nešťastně seklo o spoj plexi. Takové góly padají všude na světě. Jestli je to kuriózní, nebo krásný gól, je ve finále jedno. Prostě to byl gól a já jsem byl šťastný, že kluci dali druhý a počítalo se vítězství.“

Střel na vás nebylo moc, takže dobrá defenzivní práce vašeho týmu?

„Jednoznačně, perfektní defenzíva všech pěti hráčů, co byli na ledě. Plno střel zblokovaných, kluci nepouštěli Vítkovice do velkých šancí. Nějaké okýnko se občas stalo, ale od toho tam jsem, abych to zachránil. Strašně moc mi pomáhali, to každopádně. Střel moc nebylo, o to je to těžší, ale už jsme si na to s Mazim (Markem Mazancem) asi zvykli, protože to tak máme celý rok. Tak se to snažíme brát jako normální věc.“

Ve 26. minutě vás po za stavu 1:0 překonal po závaru Rastislav Dej, ale sudí hned rozpažovali. Jak jste situaci viděl?

„Bylo už dávno po odpískání, nevím, proč se lidi zbytečně rozčilovali. Bylo to asi dvě vteřiny po odpískání. Sekera tam byla, Bitten šel do hráčů, dával krosčeky. Puk byl někde ve skrumáži, vytáhl to, podle mého, až se odpískalo. Někdo zvedl ruku a až pak si puk vytáhnul. Nebylo o čem pochybovat.“

Kde a čím jste podle vás sérii vyhráli?

„Velice dobře jsme hráli v defenzivním pásmu, blokovali jsme střely, nepouštěli hráče do obrovských příležitostí. I v útočném pásmu jsme hráli hodně, akorát jsme si nějaké super šance nevytvořili. A Aleš (Stezka) chytal výborně, musím ho pochválit, držel Vítkovice nad vodou. Škoda, že jsme gólů nedali víc, abychom si tím pomohli a měli větší klid. Bylo to vyrovnané, ale v globálu jsme byli lepší.“