Třinec má zase na titul. Jde si za tím, říká vítkovický mazák Krenželok

V osmatřiceti letech už nemá před sebou polovinu kariéry. Kolik ještě může Lukáš Krenželok (38) zažít sérií play off? Jednu? Dvě? Víc jich nejspíš nebude. O to je pro něj bolavější, že Vítkovice projely prestižní čtvrtfinále s Třincem, aniž by vyhrály jediný zápas. „Vždycky to bylo těsné. Věřili jsme si, že něco urveme,“ povzdechl si ostravský útočník po čtvrté porážce a vyřazení.

Nejen Lukáš Krenželok cítil, že nějakou výhru si se svými parťáky zasloužil. Prohrát čtyřikrát po sobě s největším rivalem je kruté. Zvlášť když herně nešlo o jednostranné partie. Jenže zatímco Vítkovicím stály tyčky v cestě za góly, soupeři odrazy od konstrukcí pomáhaly k lehkým dorážkám. „Oni jsou zkušení, vyhrávají tituly. Jdou si za tím. Rozhodují maličkosti a oni vědí, jak s tím pracovat,“ uznal mazák sílu vítězů.

Je skličující prohrát herně vyrovnanou sérii bez jediné výhry?

„Co k tomu říct? Bylo to o kousek, ale ve finále 0:4 na zápasy. Doma jsme chtěli urvat nějaké zápasy pro lidi. Byla naplněná aréna, to tady dlouho nebylo. Nezvládli jsme to. Dali jsme méně gólů než oni. Třinec má dobrou obranu, je těžké se přes ně dostat. Nevyhrává jen tak pro nic za nic.“

Říkali jste si pořád, že musíte víc střílet?

„Člověk se musí do nějaké střely dostat. Když budeme pálit ze všech pozic, akorát rozchytáme gólmana. Někdy se může stát, že tam něco spadne, ale oni nás moc nepouštěli do střeleckých pozic. Je těžké se tlačit do brány, když jsou stažení. V předbrankovém prostoru to mají dobře pokryté.“

Nechyběly vám po dlouhém předkole s Olomoucí fyzické síly?

„Nebylo to úplně ideální. Předkolo bylo hodně těžké, měli jsme během něho nějakou virózku. Ale takový je hokej. Měli jsme si v sezoně uhrát lepší výsledek v tabulce a mohli jsme mít volno. Dopadlo to, jak to dopadlo. Jsme rádi za jeden postup. Náš brankář (Aleš Stezka) chytal parádně, celou sezonu byl výborný. Odráželi jsme se od něho.“

Vzpružila vás aspoň vedoucí branka ve čtvrtém utkání?

„Určitě. Přišlo mi, že oni na nás vletěli a chtěli rychle rozhodnout. My jsme pak dali gól a trošku jsme si věřili, že to můžeme urvat. Bohužel soupeř během chvilky otočil zápas. Dostali jsme jeden gól, pak druhý. Věděli jsme, že už to zase bude velmi těžké. Oni se pak zatáhnou, strašně náročně se proti nim hraje. Zdvojují souboje, přečíslují.“

Na to, že vás mnozí pasovali na spodek tabulky, je postup mezi osm úspěchem, ne?

„Na začátku sezony jsme nedávali góly. Teď vlastně ani na konci. (hořký úsměv) Ale nějak jsme tím propluli. Celkově to byla dobrá sezona. Udělali jsme play off, což byl náš cíl. Když postoupíte z předkola, jdete na první mančafty, které jsou zkušené a odpočaté. My jsme měli pět zápasů za sedm dní a po jednom dni volna jsme šli na Třinec. Bylo těžké se s tím porvat.“

Dotáhnou to Oceláři opět k titulu?

„Myslím, že můžou. Je tam i Sparta. Každá série je jiná, teď nikdo nemůže říct, jak to bude. Ale Třinec určitě má mančaft na titul.“

Zůstanete ve Vítkovicích?

„Nevím. Něco jsme kolem smlouvy řešili, ale teď nevím, co bude. Mančaft by měl zůstat pohromadě, mladí získali další zkušenosti. Je na čem stavět.“