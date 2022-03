Sporný gól Boleslav nezlomil. Byl jsem na hraně, líčí Smoleňák. Co pravidla?

Tohle se nečekalo. Po čtyřech zápasech vede Mladá Boleslav 3:1 na zápasy, chybí jí poslední krůček, aby ukončila sezonu nejlepšímu týmu základní části. Hradec si neví rady s nezdolnou bojovností svého soka. Boleslav vypadá, že jí nedovede utahat, ani kdyby šla po zápase běhat maraton. Dobře se brání, výborně chytá Gašper Krošelj a vždycky se najde někdo, kdo zápas rozhodne.

Znovu to bylo velké drama. Podruhé za sebou Hradec srovnal zápas při power play, podruhé za sebou v tom měl prsty Smoleňák. Vládly kolem toho taky velké emoce. Když Graeme McCormack vypálil, čas se zastavil na 58:05, Mounftield vybuchl radostí. Gól, 3:3, žijeme!

Boleslav chvíli přemýšlela, kudy dál. Pak zahlásila, že si žádá přezkum situace u videa. Smoleňák totiž celou dobu ťapal na hranici brankoviště. Chvíli v něm, chvíli venku. Puk ho lehounce líznul, do brankáře nevrazil, jenže v pravidlech stojí následující věta: „Pokud útočící hráč vjede do brankoviště a svým počínáním omezí možnost brankáře hájit branku, a je vstřelen gól, nebude uznán.“

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Smoleňák postavený v brankovišti se postaral o vyrovnání, 3:3

A teď. Byl Smoleňák v brankovišti, když vyletěl puk? Nebyl? „Když letěl puk, stál mimo brankoviště. Pošli mi jednoho prosím tě na dvojku, jo?“ zahlásil rozhodčí Janu Stránskému. Hotovo. Václav Nedorost na boleslavské lavičce se mohl pominout. Byl si jistý, že hradecký kapitán se proti pravidlům provinil. Domácí tým tak musel dohrávat poslední dvě minuty základní hrací doby v oslabení. Ještě chybělo, aby inkasoval a boleslavská lavička by byla na infarkt...

Nakonec přežil a šlo se do prodloužení. „V dnešní době člověk nikdy neví, rozhodčí si to vždycky obhájí. Vím, že jsem tam byl na hraně. Snažil jsem se tam stát, vždycky člověk čeká, co bude,“ popisoval celou situaci Smoleňák v přestávkovém rozhovoru pro O2 TV.

Ve středu večer se zdálo, že Boleslavi dochází dech. Jasně, vyhrála po nájezdech, ale probránila se k nim s jazykem na vestě. Mountfield do soupeře dupal. Takže další den si sebere výhru a v klídku srovná na 2:2? Ani ve snu. Radim Rulík napojil svůj tým na nabíječku, přes noc únava odešla. „Těžko říct. Trénovali jsme?“ usmál se obránce Pavel Pýcha, když slyšel, jak je možné že tým v 9. zápasech ve 14 dnech takhle šlape. „Snažíme se jíst, spát, regenerovat,“ dodal, že tam není žádný tajný recept.

Hradec sice rychle vedl po parádní kličce Jéremieho Blaina, který pověsil puk do vinglu. Všechno se pro něj rozjelo dobře. Jenže pak se všechno vrátilo ke standardu posledních dní. Chabá koncovka. Mraky zbytečných trestů. Jako kdyby do rozjetého stroje ze základní části někdo strčil klacek, lehkost zmizela. Mountfield sice zápas dotlačil do prodloužení, ale po třech minutách všechno skončil Eberle.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 4:3p. Třetí bod pro Bruslaře, v prodloužení rozhodl Eberle