Výzva? Zoufalý pokus, uznal hradecký kouč. Děláme hloupé chyby

Před startem čtvrtfinále něco takového čekal asi málokdo. Bruslaři, kteří šli na Hradec téměř bez pauzy po pětizápasové bitvě v předkole proti Plzni, jsou nicméně už jen krok od postupu do semifinále. Obřím odhodláním a bojovností zlomili obě domácí bitvy na svou stranu. Jednou slavili po nájezdech, podruhé v prodloužení.

„Vždycky nám chyběl krůček, jeden gól. Doma to teď musíme za každou cenu zvládnout, vrátit se sem a sérii ukončit,“ sdělil po čtvrteční prohře útočník Jakub Lev. „Bohužel pro nás nejsme dost dobří, abychom zápasy překlopili na naši stranu. Přesto, že jsme hrozně zklamaní, tak pořád je to 1:3, není konec a věřím, že sérii ještě vrátíme do Boleslavi,“ doufá trenér Tomáš Martinec.

Mountfield HK postupně ztrácí sebejistotu ze základní části. Ve čtvrtek vázla i disciplína. Hned několikrát šli Hradečtí na trestnou lavici úplně zbytečně. „Je hrozně těžké se vyznat v tom metru rozhodčích. Zase jsme se s tím nesrovnali, musíme si na to dát bacha. Oslabení hrajeme fantasticky, ale nejde to donekonečna,“ zmínil Lev.

Co Hradci naopak v obou venkovních zápasech vyšlo, byla powerplay. Radek Smoleňák pokaždé poslal při hře bez brankáře zápas do prodloužení, i když ve čtvrtém duelu hodně sporně, jelikož se potuloval v brankovišti. Skvělé tahy? Zcela určitě, ale Hradec z toho nemá ani jednu výhru.

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Smoleňák postavený v brankovišti se postaral o vyrovnání, 3:3

Naopak má vítěz Prezidentského poháru nůž na krku. Bezpodmínečně teď musí vyhrát tři zápasy po sobě. „Víme, na co máme. Předváděli jsme to celou sezonu. Zápasy jsou vyrovnané, půjdeme do toho naplno jako do zápasů předtím. Musíme dát nějaký šťastný gól z odrazu, co se daří Boleslavi,“ vyhlíží hradecký „Iron Man“.

Že Mountfield není v pohodě, už začíná být cítit. Zbytečné fauly často plynoucí z frustrace ve čtvrtém duelu budiž důkazem. Po Eberleho vítězné trefě v prodloužení si realizační tým vzal trenérskou výzvu. Kvůli brankovišti. Problém byl, že nejbližší hráč Bruslařů se od Kiviahova půlkruhu nacházel zhruba metr. „Zoufalý pokus od nás,“ uznal Martinec. „Pořádně jsme tu situaci neviděli, byla tam skrumáž v brankovišti. Jak říkám, zoufalý pokus…“

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Eberle vleže dorazil kotouč za Kiviaha a přisoudil výhru domácím, 4:3

