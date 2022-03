Ranař a provokatér? Kdepak, třinecký Daňo předvedl gólovou parádu

Ostrý hoch, který se umí dostat soupeři pod kůži. Rozhodně, sedmadvacetiletý třinecký útočník Marko Daňo umí přitvrdit, pro ránu a hit nejde daleko. Když je kdekoliv na ledě šarvátka, většinou u ní nechybí borec s číslem 56 na zádech. Také však umí gólově udeřit. Ve čtvrtém čtvrtfinále Generali ČP play off Tipsport extraligy s Vítkovicemi právě Daňo poslal Oceláře do semifinále vítěznou parádou (2:1), která jistě bude aspirovat na jednu z nejhezčích akcí play off.

Marko Daňo, bronzový z nedávné olympiády v Pekingu, udeřil ve 34. minutě. Pouhých 85 vteřin poté, co Michal Kovařčík vyrovnával na 1:1. Slovenský dravec si povodil obránce Alexeje Solovjeva a z poměrně těžké pozice vymetl růžek brány jinak výborného Aleše Stezky.

„První myšlenka byla, že si puk nahodím okolo beka a půjdu za ním do rohu,“ popisoval Daňo. „Ale viděl jsem, že obránce už se otáčel a šel na stranu, kam jsem mu naznačil. Takže jsem si puk stáhl pod sebe, na dlouhou ruku do středu. Proskočil jsem okolo něj a otevřel se mi prostor. Všimnul jsem si, že gólman byl na první tyči, takže jsem to zkusil dát na tu vzdálenější okolo ramena. A spadlo to tam!“

Pro Daňa to byl premiérový gól v extraligovém play off. V základní části nasbíral 16 bodů (10+6) z 36 zápasů. V Třinci navazuje na úspěšné roky svého táty Jozefa, který hrál za Oceláře v letech 1995 až 2000 a patří k ikonám klubu. V historickém bodování se populární „Jožo“, jak ostatně v kabině říkají i jeho synovi, stále drží na desátém místě v průměru získaných bodů na zápas (0,80). Jozef Daňo za Třinec v základní části odehrál 209 zápasů (68+108), v play off 29 zápasů (5+9). V organizaci stále pracuje jako trenér.

„Jsem za gól rád, věřím, že jich bude víc a budu moct týmu pomáhat k vítězství,“ říká jeho syn Marko. Série s Vítkovicemi, přestože skončila 4:0 na zápasy (3:0, 2:1, 2:1, 2:1), podle něho byla hodně náročná.

„Mají nepříjemný kádr, dohrávali každý souboj, byli silní na puku a těžko se proti nim prosazovalo. Každý zápas byl vyrovnaný, rozhodoval jeden gól. Klobouk dolů před Vítkovicemi, byly oslabené o nějaké hráče, daly do toho všechno. Byla to super série.“

U svého týmu ocenil soudržnost a trpělivost. „Hráli jsme ze zabezpečené obrany, čekali na chyby soupeře, které přišly, a využili jsme je. Byť tedy produktivita měla být lepší,“ upozorňuje Daňo. „Teď to stačilo. Když k tomu přidáme nějaké góly v přesilovkách, aby se nám lépe dýchalo, tak to půjde. Ukázala se naše síla, umíme si počkat na soupeře. A když nám gólman výborně zachytá, jako zachytal tyto čtyři zápasy, tak máme šanci na velký úspěch. Půjdeme od zápasu k zápasu.“

Jistotu brankáře Ondřeje Kacetla slovenský útočník také vyzdvihnul. Připomněl, že skvěle chytal už na konci základní části. „Formu má vygradovanou,“ přikývnul. „Oba naši brankáři jsou výborní, doplňovali se celou sezonu. Ondra má dobrou fazónu a věřím, že mu to bude chytat i v dalších zápasech. Naši obránci mu velmi pomáhají, blokujeme hodně střel. Věřím, že nám to takhle bude fungovat i v dalších zápasech.“

Dalšího soupeře Daňo neřeší. Jisté je zatím jen to, že semifinále začne příští neděli 3. dubna, Oceláři ho rozjedou doma a nemohou se v něm potkat s Mountfieldem HK a Libercem. Pokud Mladá Boleslav dotáhne sérii s vítězem základní části k postupu, bude se opakovat loňské semifinále s Bruslaři. Pokud se Hradec zvedne, tak jsou Sparta, České Budějovice i Pardubice jako případní soupeři Ocelářů stále ve hře.

„Ať už nás bude čekat kdokoliv, tak mu přejeme, ať hraje minimálně na sedm zápasů. A my na ně oddychnutí skočíme. Budeme připravení,“ dodal s úsměvem Daňo.

