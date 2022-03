Forman se rozplácl a Sparta rozhodla. Ovlivněné, nedůstojné, zuřil Augusta

Trenére, z hlediska kvality utkání a atmosféry si není na co stěžovat, že?

„Viděli jsme skvělé utkání play off. Fantastický byl výkon náš, i Sparty. Byli tu diváci, mělo to všechno, co to má mít. Jsem jen hrozně smutný, jak nedůstojně to skončilo. A je mi líto těch dvaceti borců, kteří tam padají po hubě se zlomeninami a teplotami a rozhodne to, co to rozhodlo. Je to smutné pro hokej, pro diváky a hlavně pro nás.“

Popište, jak jste viděl tu klíčovou situaci.

„Šlo jednoznačně o špatné vyloučení, kde ten faul nebyl. Hráč Sparty to lehce přifilmoval. V poslední minutě zápasu tohle odpískat v takovémhle utkání, kterému by slušelo, aby vyhrál jeden, nebo druhý regulérně…Pro mě je to obrovské zklamání. Bylo to ovlivněné. Nechci tu stát, že brečím. Já bych si přál, aby to bylo férové. Dokonce jsem si zprvu myslel, že jsme dali rozhodčímu šanci tohle písknout, ale vůbec to tak nebylo. Ta hokejka tam prostě nebyla.

Liberec - Sparta: Podivuhodný faul. Forman padl a Klepiš šel ven

Odůvodnili vám rozhodčí své rozhodnutí?

„S námi se nikdo nebaví. Rozhodčí si pravděpodobně mysleli, že to byla vražda a tak to i dopadlo. Všichni jsme lidé, můžeme chybovat. Ale nezlobte se na mě, tohle písknout v poslední minutě takového utkání, kdy se rozhoduje o sérii. Je to smutné.“

Už jste to zmiňoval, ale výkon vašich svěřenců byl jasně nejlepší v celé sérii. Souhlasíte?

„Dnes, oproti těm dvěma předchozím zápasům, jsme si vytvořili spoustu kvalitních příležitostí. Byly tam hezké akce. Bohužel, ať už to bylo naší neproduktivitou, nebo skvělým výkonem jejich brankáře, nedali jsme o gól víc. Šance na to byly. Je to těžké. A o to víc si cením dnešního výkonu. My jsme spoustu přesilovek ubránili a hráči podali výkon na hranici svých možností. Ubránili jsme dvě oslabení ve třech. Ale síla Sparty je taková, že čím víc přesilovek budou mít, tím víc jim to tam padne. Bohužel se to takhle stalo.“

Panuje teď u vás víra, ještě se pokusit o obrat v celé sérii?

„Teď je to těžké. Ale zítra je nový den. My se v té sérii vždy každý zápas o krůček zlepšovali proti neskutečně silné a nadupané Spartě. A zítra podáme ještě lepší výkon a Spartu porazíme.“