SESTŘIHY: Pardubice i Liberec zvládli dramatické duely a odvrátili vyřazení

Liberec odvrátil vyřazení z play off

Hokejisté Liberce porazili ve čtvrtém čtvrtfinále play off extraligy Spartu 4:2 a odvrátili hrozbu konce sezony. Bílí Tygři snížili stav série hrané na čtyři vítězství na 1:3, gólem a asistencí se na tom podílel útočník Jakub Klepiš. Výborný výkon podal brankář Petr Kváča. Čtvrtfinále pokračuje v pondělí v Praze.

Severočeši začali aktivněji, výraznější šanci si ale vytvořit nedokázali. Za Spartu se v 8. minutě připomněl Buchtele, jenž v sestavě nahradil Šmerhu. Oba týmy se snažily hrát hlavně zodpovědně do obrany. Větší příležitost si vypracoval až v 19. minutě hostující Horák, Kváča byl ale připraven. Domácí odpověděli přečíslením dva na jednoho, střelu Dlouhého však Machovský zlikvidoval.

Do druhé třetiny vstoupili lépe Pražané, do vedení se ale dostal Liberec. Ve 24. minutě otevřel po libereckém tlaku skóre na brankovišti důrazný Klepiš a postaral se o první gól svého týmu při hře pět na pět v sérii. Sparta rychle odpověděla, Kváču překonal po Sobotkově přihrávce obránce Polášek.

Bílí Tygři se ještě ve druhé části dostali do vedení, když si v přesilovce vstřelil vlastní gól Stoljarov. Ve 38. minutě mohl vyrovnat Buchtele, pozorný Kváča si ale s jeho šancí poradil. Hosté se i nadále tlačili za vyrovnáním, ale Severočeši pozorně bránili a v polovině závěrečné dvacetiminutovky je po Klepišově přihrávce přiblížil výhře Rosandič. Vzápětí mohlo být rozhodnuto, Šír ale čtvrtý gól nepřidal.

V 54. minutě mohl snížit Řepík, Kváča ale předvedl skvělý zákrok a lapačkou střelu kapitána Sparty zastavil. O pár vteřin později podruhé kapituloval, když jej z dorážky překonal Pavelka. I díky dalšímu výbornému zákroku Kváči proti Chlapíkově střele se hostům vyrovnat nepodařilo, naopak při power play inkasovali ještě jednou.

Ohlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „Bylo to fantastické play off utkání. Podobné pátečnímu, možná ještě více vyhecované po tom, co se stalo minule. Musím smeknout před svým týmem. Od rána byla z kluků cítit lehká frustrace a to, že to chtějí zlomit. Bojovali jsme od první do poslední minuty o každý kotouč, o každý metr ledu. Mohli jsme se cítit poškození a ufňukaní, ale my jsme si utáhli pracovní boty a šli to odpracovat. A fantastický brankář nám dal šanci v utkání uspět. Soupeř měl čtyři tutové šance, které (Kváča) chytil. Když chcete porazit takhle nadupané mužstvo, jako je Sparta, potřebujete nadstandardní výkon brankáře a to Petr je. Dnes výkon posunul o level výše.“

Josef Jandač (Sparta): „Bylo vidět, že Liberec hraje vabank. V podstatě o všechno. Víme, že je to silný soupeř, očekával se urputný hokej a je to tak. My jsme bohužel v závěru neproměnili některé vyložené šance. Nicméně po dvě třetiny jsme nebyli až tak nebezpeční. V závěru jsme mohli sehrát lépe i power play. Myslím si ale, že utkání ovlivnily některé momenty, které v českém hokeji bohužel pořád jsou. Jestli se bavíme o tom, že někdo kňourá do novin a poté se vytvoří mediální tlak, tak dnes to přesně zapůsobilo. Třetí gól byl po jasném faulu a to je totožná situace jako v pátek. Zákrok v závěru, který byl, tak stejným způsobem atakoval Jelínek Řepíka a tresty jsou rozdílné. Pokud se metr nesjednotí a nebude se to posuzovat stejně, tak z toho bude furt guláš.“

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 4:2. Tygři ještě nedopustili konec série

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:46. Klepiš, 32:47. Klapka, 50:21. M. Rosandić, 59:04. Gríger Hosté: 26:18. A. Polášek, 54:09. T. Pavelka Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Štibingr, Kolmann, Melancon, Aubrecht – Faško-Rudáš, Filippi, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – A. Dlouhý, Gríger, M. Zachar – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Hosté: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Buchtele – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Lacina, Šír – Lederer, Lučan Stadion Návštěva 6135 diváků

Pardubice snížily stav série na 1:3

Hokejisté Pardubic odvrátili konec sezony, když ve čtvrtém utkání čtvrtfinále play off extraligy porazili České Budějovice 3:2. Stav série snížili na 1:3. Dynamo vedlo už na začátku sedmé minuty po gólech slovenského útočníka Mateje Pauloviče 2:0, ve třetí třetině snížil Daniel Voženílek, ale další branku domácích přidal Lukáš Anděl. V samém závěru pak dovršil skóre Jakub Valský. Pátý zápas se odehraje v pondělí na jihu Čech.

Východočeši ve snaze oživit své naděje na postup do semifinále začali výborně a po 12 sekundách vedli. Paulovič tečoval před Hrachovinou Mikušův pokus a otevřel skóre. Na začátku šesté minuty se proti pravidlům provinil Valský a domácí mu zkrátili trest na polovinu, když Paulovič překonal českobudějovického gólmana povedenou ranou bez přípravy.

O chvilku později zachránil domácí tým brankář Frodl, jenž vychytal Karabáčka. Stejně úspěšně si vedl i Hrachovina po dobře sehraném přečíslení dvou na jednoho, do něhož se dostali Kousal s Říčkou. První přesilovku si pak zahráli i hokejisté Motoru, snížit však nedokázali.

Velké věci byly k vidění v úvodu druhé části, kdy se do rozmezí 25 sekund vešly tři obrovské šance. Proti Frodlovi nejprve neuspěl z ideální pozice zakončující Ondráček, vzápětí se na něho řítil v sólu Voženílek. Jen co se hra přelila na druhou stranu, čelil Hrachovina úspěšně v souboji tváří v tvář Heclovi.

Ve 26. minutě chyběl jen kousek Kautovi, aby povedenou ranou po ledě bez přípravy přidal v přesilovce třetí gól. V končící 32. minutě neuspěl z prostoru mezi kruhy Vála. Nedlouho poté vytáhl skvělý zákrok Frodl při Pechově zakončení.

Hned úvodní sekundy třetího dějství mohly přinést zápletku, jenže Gulaš po Pechově nahrávce zazvonil ranou bez přípravy pouze na tyčku. Právě zkušený útočník po chvilce fauloval, hosté se však ubránili a sami měli navíc ve 47. minutě k dispozici 63 sekund dlouhou přesilovku pět na tři. Stačilo jim 22. Šenkeříka sice ještě vychytal Frodl, ale krátce nato se dostal k volnému puku Voženílek a zblízka snížil.

Hosté však byli na dostřel jen 107 sekund, než si Anděl pohrál s Hrachovinou a vrátil Východočechům dvoubrankový náskok. Sedm minut před vypršením základní hrací doby mohl dát Pardubicím jistotu Blümel, jenže Hrachovina byl proti. Na druhé straně vzápětí zvonila tyčka po Piskáčkově bombě. Dvě minuty poté přišel obrovský závar v domácím brankovišti, stav se však nezměnil.

Českobudějovičtí sáhli v závěru k power play, kterou ještě umocnilo Kautovo vyloučení. Soustředěně hrající domácí už si však první bod v sérii nenechali sebrat, přestože 19,7 sekundy před koncem skóroval Valský.

SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 3:1. Dynamo se udrželo v sérii a ta se přesune zpět k soupeři

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:12. Paulovič, 06:03. Paulovič, 48:28. Anděl Hosté: 46:41. D. Voženílek, 59:40. Valský Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), Nedbal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Petgrave – Paulovič, Poulíček (C), Camara – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Hecl, T. Kaut, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Percy, Šenkeřík, Bučko, Štich, Vráblík, Remta – D. Voženílek, J. Novotný, Valský – Abdul, Pech (A), J. Ondráček – Vondrka, Holec, Gulaš (C) – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Rozhodčí Obadal, Stano – Zíka, Klouček Stadion Enteria arena, Pardubice

Sestřihy ze třetích soubojů čtvrtfinále:

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 1:2. Hosté rozhodli při přesilovce v poslední minutě