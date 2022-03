Novotný reaguje na kritiku Pešouta: Mrzí mě, co řekl. Ale takoví jsou lidi

Jednička pro play off? Ano, Filip Novotný tak i v Hradci začal. Vychytal první výhru v sérii a nakonec i poslední pro Mountfield, další se už nekonala. Druhý zápas nedotáhl do konce, zranil se a do play off naskočil až v zápase číslo pět. „Klukům jsem nepomohl,“ vydechl. Hodně mluvil o zklamání, že po letech v Karlových Varech chtěl uspět a vyhrát pohár.

Trápilo vás tříslo, nebo šlo o něco jiného?

„Jo, ve druhém zápase jsem udělal blbý zákrok a přesně jak říkáte, tříslo. Něco se tam stalo, ale na pátý zápas jsem se připravil. Jen to bohužel nevyšlo.“

Byl jste nachystaný na sto procent?

„Ano, byl, nikdy nejdu jen tak něco zkusit. Jen jsem bohužel klukům zrovna moc nepomohl, tím jsme prohráli.“

Přišel jste jako důležitý dílek, který má pomoci k velké jízdě v play off. Hodně bolí, že to nevyšlo?

„Jo, mrzí mě to strašně, kvůli celému týmu i fanouškům. Byli tady skvělí, když už mohli konečně na tribuny, tak to skončilo. Přišel jsem sem právě za tím, že něco uděláme v play off.“

Je do jisté míry i smůla na los, že Boleslav je soupeř, který dokázal s Hradcem jezdit?

„Nevím, spíš bych řekl, že jsme zkrátka na ně nebyli na sto procent připravení a oni nás vyšplouchli 1:4, nepodali jsme dobrý výkon. Oni byli lepší, vždycky vyhráli o gól. Mrzí mě to.“

Kdybyste se měl podívat na celou vaši sezonu, po pěti letech jste opustil Karlovy Vary. Skončila jedna velká etapa?

„Ano, přišel jsem do Hradce, něco málo jsme tady vyhráli, za celou sezonu pak klub dostal Prezidentský pohár. A teď jsme během pěti zápasů venku, takže zklamání je to obrovský. Ten pohár pro vítěze základní části je super, jen každý chce jít co nejvýš, což nám nevyšlo.“

Zaregistroval jste, co o vás říkal bývalý trenér Martin Pešout? Od třetího kola jste měl podepsáno v Mladé Boleslavi, což Karlovy Vary podle něj připravilo o dost bodů.

„Nevím, co bych k tomu řekl. Do Hradce jsem šel proto, abych něco vyhrál, nikdy nevíte, kolik takových šancí dostanete, tady byla obrovská... No a k trenérovi, on měl od prosince zase podepsáno v Brně, tak si můžete myslet, co chcete. Tímhle to u mě ale určitě nebylo, chtěl jsem vyhrát ligu, nikdy se mi to nepovedlo, hodně jsem o to stál. Bohužel.“

Zklamalo vás vyjádření trenéra Pešouta, že jste měl v hlavě Boleslav?

„Hrajete hokej, abyste vyhrával, fakt ne, abyste prohrával schválně. To mi přijde trochu směšný. A co řekl? Asi to tak cítil, mrzí mě to. Ale myslím, že jsme ve Varech začali sezonu výborně, i když jsem odešel, nechal jsem tam kus práce. Mrzí mě, co řekl, ale takový je sport a lidi kolem něj. Bohužel. Každý má teď svoji cestu, trenéru Pešoutovi přeju jen to nejlepší. Zažil jsem pod ním pět skvělých let, teď jde každý jinam.“

Když sledujete, jak Boleslav slaví, vy máte po sezoně ale je to váš příští tým, přesto jste ho chtěl dostat na kolena... Míchají se pocity teď hodně?

„Mrzí mě, že jsem pohár nezvedl v téhle sezoně já, mrzí mě, že Boleslav nás vyřadila a tu šanci dál má ona a ne my. Tohle bolí strašně, hokejový život fakt není dlouhý, pět let jsem nehrál o nic, teď se otevřela velká šance to změnit. Bohužel.“

Co řekl trenér Karlových Varů Martin Pešout „Nás srazilo, že nám náš první gólman (Filip Novotný) ve třetím kole podepsal smlouvu s Boleslaví na příští sezonu. Ať si každý spočítá, o kolik nás to připravilo bodů. To asi není úplně přirozený. Že se to ve Švýcarsku běžně dopředu hlásí? My jsme Češi. Podívejte se, jak dopadla před rokem Plzeň, když Frodl podepsal Pardubice a jak dopadl Hradec, když Mazanec podepsal v půlce sezony Třinec. V Hradci chytal Novotný dobře, ale tam jsme ho vyměnili, pět měsíců tady chytal se smlouvou od třetího kola jinde. Ale nechci se na to vymlouvat, mužstvo to tak bralo. Měl zápasy, kdy nás vyloženě podržel, jen to v hlavě určitě měl.“

