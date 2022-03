Hudáček vychytal postup v maratonu: Rivalita s Tygry? Noviny nečtu 12 let

Do branky se postavil poprvé ve vyřazovací části až ve 29. minutě. Přesto gólman Sparty Július Hudáček v pátém čtvrtfinále play off odchytal přes 70 minut, gól nedostal a dotáhl Pražany k postupu do semifinále. Vítězství 5:4 ve třetím prodloužení nad Libercem si slovenský fantom cenil hlavně po psychické stránce. „Dlouho jsem nechytal. Potřeboval jsem se do toho dostat. Jsem hlavně rád, že jsem klukům pomohl,“ řekl po hokejovém maratonu. Ocenil i sparťanské fanoušky. „Jedni z nejlepších, jaké jsem v kariéře zažil,“ prohlásil s úsměvem známý showman na ledě.

Byl pro vás pátý duel s Libercem jedním z nejtěžších zápasů kariéry?

„Tak pro mě… Já jsem šel až v polovině zápasu. (usmívá se) Šel jsem tam čerstvý, ale v O2 areně je strašné teplo. Hrál jsem v mnoha arénách a bylo tepleji i chladněji, ale tohle je extrém. Hráč je vyčerpaný už jen z toho, jak sedí na lavičce. Byl jsem zpocený. Jinak musím říct, že to byl velmi těžký zápas. Nikdo nečekal lehkou sérii s Libercem, hráli výborně. Myslím si ale, že jsme je trošku překvapili v prvním zápase naší rychlostí. Řekl bych, že Kometa, proti které hráli, nebyl až tak silný soupeř. Přebruslili jsme je, ale pak se na nás dobře připravili a od druhého zápasu to byla velmi těžká série. Dopadla 4:1, ale jak říkám, každý zápas byl dramatický. Jsem rád, že jsme to teď dokončili. Nyní si odpočineme a budeme se chystat na semifinále.“

Jak těžké je soustředit se při tak těžkém zápase?

„Pro mě osobně bylo nejtěžších prvních deset minut ve druhé třetině. Nechytal jsem zápas přes tři týdny, naposledy doma s Kladnem. Potřeboval jsem se dostat do zápasového rytmu a bylo super, že jsem si chytil první dva puky, potom už to bylo lepší. Začal jsem si věřit na sto procent a každou třetinu jsem se cítil líp a líp. Super prodloužení, takový zápas už jsem hrál, ale když poslední roky hrajete se soupeři v play off, jako jsou stroje typu CSKA Moskva, SKA Petrohrad. Nyní jsme byli v pozici, že jsme byli lepší mužstvo. Klobouk dolů před Petrem Kváčou. Chytil pět šest jasných gólů v průběhu zápasu. Já se soustředil hlavně na sebe, a abych pomohl klukům vyhrát zápas. Ani gól jsem nedostal, takže super.“

Prozradíte, co se zhruba děje v kabině po druhém prodloužení, kdy síly už ubývají?

„Dával jsem si gel a kluci si taky něco dávali, ale my jsme si věřili. Říkali jsme si, že stačí jeden brejk, jedna šance. Liberci už pomalu docházely síly, viděli jsme to. Líbilo se mi, že jsme si nahazovali puky a hráli jsme velmi jednoduše. Měli jsme spoustu šancí, ale nakonec nám to padlo po odrazu on nohy. Pro nás velmi dobrá výhra na psychiku. Jdeme dál a musíme začít tak jako proti Liberci.“

Maraton zažili i fanoušci, kteří vydrželi až do konce, což určitě muselo potěšit, viďte?

„Jasně. Pro ně to muselo být dlouhé. Navíc jdou druhý den hned do práce, do školy. My máme sice volno, za což jsem rád, ale pevně věřím, že výhrou jsme se jim odvděčili za to, že zůstali. Musím jim ještě jednou poděkovat. Jsou to jedni z nejlepších diváků, jaké jsem v kariéře zažil. Je cítit sparťanské srdce.“

Postupová Hudy show tedy jistě musela být pořádně sladká, že ano?

(směje se) „Tak já ani neměl nic připravené, když jsem seděl na lavičce, ale takhle se to vykrystalizovalo. Myslím si, že právě ty emoce jsou nejkrásnější. Jak už jsem říkal, tento zápas byl hodně důležitý na psychiku. Nechytal jsem dlouhou. Na druhou stranu si myslím, že 95 procent úspěchu patří Machymu (Matěj Machovský). Chytal výborně od prvního zápasu. Pouze jsem to doklepal. Ukazuje se, že na play off musíme ve dvou brankářích nejen kvůli covidové době.“

Říkáte, že jste to doklepal, když jste nastoupil až ve 30. minutě, ale nakonec jste v pátém čtvrtfinále odchytal přes 70 minut.

„To ano. (usmívá se) Pro mě určitě dobré. Nebylo tam hodně šancí. Z mého pohledu bylo určitě super odbráněné oslabení. Liberec měl velkou šanci. Jsem rád, že puky ze mě nevypadávaly a dokázal jsem si je i podržet. Žádný stres, to bylo super.“

Pomýšlíte nad tím, že semifinále s Českými Budějovicemi začnete jako jednička?

„To vůbec nevím. Peťa Přikryl je trenér brankářů, on to určuje. Nějaký plán byl před play off, ale trochu se změnil. (směje se) Jak jsem říkal, Machy chytal výborně. Každopádně je znát, když jsou v týmu dva brankáři pro play off, to je pak jedno, kdo je v brance. Oba si věří. Není to jen fráze, ale jak chytá brankář, tak hraje celé mužstvo. S Machym se budeme snažit klukům pomoct, aby měli každý zápas šanci vyhrát. Myslím si, že když to půjde jako doteď, bude to dobré.“

Vychytal jste nulu a postup. Víc už asi nešlo pomoct, viďte?

„To ano. Někdy jsou i takové dny. Jsem za to rád, šel jsem do branky bez nějakých nervů, prostě jsem chtěl pomoct. Mně osobně pomohl rychlý gól na 4:4. Pak to bylo jenom lepší a lepší.“

Jak jste vlastně vnímal rivalitu mezi oběma týmy a také hádky mezi trenéry Josefem Jandačem a Patrikem Augustou?

„O tom ani nevím. Když jsem byl v Košicích, tak tam byla velká kritika na nás brankáře. Nebral jsem to nejlíp. Od té doby, což je asi 12 let, nečtu noviny, takže to jde mimo mě. Ani neotevírám hokejové webové stránky, na nich mám architekty a jiné věci, na které koukám.“ (usmívá se)

Nejdelší zápasy celkově

113:51 – Č. Budějovice – Vítkovice (2:3p), 7. 3. 2013, 5. předkolo, vítězný gól Peter Húževka

103:28 – Sparta – Liberec (5:4p), 28. 3. 2022, 5. čtvrtfinále, vítězný gól Tomáš Pavelka

96:15 – Zlín–Plzeň (3:4p), 21. 4. 2013, 7. finále, vítězný gól Martin Straka

94:22 – Vítkovice–Plzeň (1:2p), 12. 3. 2017, 5. předkolo, vítězný gól David Stach

88:28 – Třinec–Chomutov (3:2p), 22. 3. 2017, 5. čtvrtfinále, vítězný gól David Cienciala

86:11 – Liberec–Třinec (2:3p), 26. 4. 2019, 5. finále, vítězný gól Ondřej Kovařčík

