Prošel si krizí, v play off dominuje. Kelemena už sledují i v zámoří

Na začátku prodloužení se navnadil bekhendovým pokusem. Pak se Miloš Kelemen na střídačce hecoval: „Můžu to rozhodnout, mohlo by to přijít.“ Přišlo, v 68. minutě umně tečoval nahození Martina Ševce a poslal vítěze základní části z Hradce Králové na dovolenou. „Teč je o štěstí, jestli to trefí gólmana nebo ne,“ mávl pak nad rozhodujícím momentem čtvrtfinále rukou.

Připsal si sedmou trefu v desátém utkání play off. A to mu ještě byl jeden gól z předkola dodatečně sebrán a do statistik se nezapočítává ani vítězný nájezd ze třetího čtvrtfinále. „Play off neuhraje jeden hráč, je to o celém týmu. Tam musí jít všichni po čtyřech a nechat tam všechno,“ nechtěl slovenského bombarďáka příliš adorovat trenér Radim Rulík. I on ale musí cítit, že právě Kelemen a brankář Gašper Krošelj mají na překvapivé jízdě Bruslařů největší zásluhu.

V létě šlo o další boleslavský import ze Slovenska. „V našich očích má hodně potenciálu se zlepšovat,“ komentoval tehdy sportovní manažer Václav Nedorost. V posledních letech odsud BK už úspěšně lovil: Pavol Skalický, Adam Zbořil, Joona Jääskeläinen… Nejvíc se povedl příchod prvního jmenovaného, který si po dvou sezonách vybojoval angažmá ve finském Lukko Rauma. Právě Skalického svou hrou Kelemen v lecčem připomíná. Oba jsou takovými tanky na ledě.

Když přicházel do Česka, měl za sebou průlomovou sezonu. Za Zvolen nasázel 25 gólů, týmu pomohl k titulu. Pak si připsal debut v reprezentaci, rovnou na mistrovství světa. V Rize dokonce vstřelil gól Rusům. Už tehdy si v Mladé Boleslavi mohli mnout ruce, jak velkou rybu ulovili. Jenže všechno nešlo podle plánů…

Trápení bez gólu

Kelemen rozjel ročník solidně, na začátku sbíral dost bodů. Od poloviny října do začátku play off se ovšem radoval z extraligové branky jen dvakrát! Jak ukazují i pokročilá čísla, kolikrát měl i velkou smůlu. Podle očekávaných gólů měl dát o devět branek víc, než skutečně dal. V základní části se z přesného zásahu radoval jen pětkrát.

Nejproduktivnější hráči play off 1. Miloš Kelemen (Ml. Boleslav) 10 zápasů 10 (7+3) 2. David Tomášek (Sparta) 5 zápasů 9 (4+5) 3. Jakub Klepiš (Liberec) 10 zápasů 9 (3+6) 4. Ladislav Šmíd (Liberec) 10 zápasů 9 (1+8) 5. Lukáš Pech (Č. Budějovice) 5 zápasů 7 (3+4)

V play off se však změnil v přízrak. Najednou je z něj zabiják. Na co sáhne, to se mu většinou podaří. Nakopl ho i bronzový zážitek z Her v Pekingu? „Těžko říct. Celá olympiáda byla super, teď se ale soustředím na play off. Jsem rád, že mi to fakt začalo padat. Některé góly skončily v brance i se štěstím, ale to je potřeba,“ povídal po skončení předkola.

Jak v rozhodujícím pátém duelu v Plzni, tak i proti Hradci se postaral o postupovou branku. Společně s nájezdovou bitvou proti Mountfieldu rozhodl čtyři zápasy. Celkem pálil ve vyřazovacích bitvách už sedmkrát, k tomu přidal tři asistence. Je nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem play off.

Když skočí na led, okamžitě zbystří všichni přítomní. Spoluhráči, soupeři i fanoušci na tribunách, kteří si ho hodně oblíbili. V sestavě je přitom schovaný až ve třetím útoku. Pomáhá mu, že na led chodí po sehrané trojce Kousal-Najman-Flynn, která soupeře kolikrát dokáže utavit. Pak z toho těží Kelemen s Máriem Lunterem. Spolu jsou jako dvě vosy, které nahání protihráče a bodají dál.

Najednou je všude skloňovaný. Na rozhovor musel mašírovat snad po každém zápase play off. Vždycky přijde a bez emocí vypráví. Po skolení Hradce se přeci jen na jeho tváři objevil i úsměv, když dostal otázku, zda jeho forma má vůbec nějaký strop. „Nedokážu říct,“ odvětil.

Zámoří je na pozoru

Loni střelecky vyletěl Jakub Kotala, který má teď na kontě jen dva góly. Největší hvězda týmu David Šťastný je dokonce na nule, posbíral „jen“ pět asistencí. Kromě Kelemena táhne Bruslaře ještě zkušený Jan Eberle (5 gólů). „Máme kvalitní hráče, kvalitní tým. Ukázali jsme sílu kolektivu. Play off se hraje naplno, nadoraz. Zvládli jsme to,“ cenil si 22letý přízrak ze Zvolena.

Na radaru ho už mají i v zámoří. „Slyšel jsem o zájmu z NHL,“ prozradil před Vánoci manažer slovenské reprezentace Oto Haščák pro šport.sk. „Má velmi dobře našlápnutou kariéru. Sám jsem zvědavý, kde skončí. Má na víc než na českou extraligu,“ dodal.

Oceláři se mají v semifinále na co těšit. Pokud Kelemen bude pokračovat ve své gólové produkci i nadále, bude mít Boleslav velký problém ho udržet v kádru i pro další sezonu. Pokud ale vystřílí historický titul? Aby se u ŠKO-Energo arény připravoval podstavec pro sochu.

Nejlepší střelci play off 1. Miloš Kelemen (Ml. Boleslav) 10 zápasů 7 gólů 2. Jan Eberle (Ml. Boleslav) 10 5 3. David Tomášek (Sparta) 5 4 4. Robert Říčka (Pardubice) 8 4 5. Peter Mueller (Kometa) 4 3

