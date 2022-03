Trenérské zemětřesení v extralize: Sparta chce Pateru, změny na východě

Třinec, Sparta, České Budějovice, Mladá Boleslav. V extraligovém koši zůstal kvartet týmů, jenž v neděli rozpoutá svár o postup do finále play off. Vyjmenované kluby přitom s méně úspěšnými spojuje zásadní téma: chystané změny na trenérských pozicích. Dává rozum, že většina transferů je dotažená či před podpisem a na další várce dohod se v zákulisí usilovně pracuje. Shánět nového kouče prvního května? Nesmysl. Deník Sport přináší přehled avizovaných úmluv a nových seskupení. Jistých i těch, co jsou v plánu.

MOUNTFIELD HK Tomáš MARTINEC

Tomáš HAMARA

Petr SVOBODA Na pozici hlavního trenéra se nic měnit nebude. I když Mountfield vypadl jako vítěz základní části hned v 1. kole play off, Tomáš Martinec si dál podrží hlavní slovo. Změní se ale štáb kolem něj. Tutovka je, že končí Ladislav Čihák. V Třinci se rozprášil realizační tým Václava Varadi, takže teoreticky by si Martinec mohl k sobě říct o Aleše Krátošku, se kterým spolupracoval dřív. Jenže tahle cesta se vedení klubu nezamlouvala, když se trenér vracel zpátky k týmu. Záměrem je, aby měl silného oponenta, proto před rokem byl variantou číslo jedna Miloš Říha, když se domluvil v Plzni, padla volba na Čiháka, který v klubu zrovna skončil. Dorazit by mohl údajně Tomáš Hamara, v současnosti asistent ve Spartě. Do roku 2019 vedl mládež, pak působil v první lize. Rozhodně se neprojevuje tak výrazně jako Čihák nebo Říha, tím pádem by to od klubu byl krok trochu jiným směrem. Výrazně by se posílila Martincova pozice. Hradecký kouč Tomáš Martinec domlouvá svým svěřencům • Foto Pavel Mazáč / Sport

ENERGIE KARLOVY VARY Václav SKUHRAVÝ

David BRUK

Jakub GROF Po odchodu Martina Pešouta, jenž se potvrdil před třemi týdny, vyvstala otázka, koho za něj. Ve Varech dobře udělali, že v předstihu ke konci sezony vyslali na střídačku patriota Václava Skuhravého. Osahal si prostory, které teď dostane na starost jako hlavní stratég. Pomoci by mu měl David Bruk z Litoměřic, který vytáhl tamní tzv. mládežnický tým U30 až do čela Chance ligy. Z Přerova, kde v minulých sezonách pracoval jako asistent, se má přihlásit někdejší obránce Jakub Grof. Václav Skuhravý na karlovarské střídačce • Foto Barbora Reichová (Sport)

KOMETA BRNO Martin PEŠOUT

Jiří HORÁČEK Deník Sport nedávno avizoval velký moravský návrat kouče, jenž stál u medailových úspěchů Komety. Martin Pešout poté za málo peněz předvedl hodně muziky v Karlových Varech, jeho práci ocení až čas. Ale nastal čas posunout se znovu do vyšší sféry. Brno po hubených letech nutně potřebuje úspěch, Pešout zná důvěrně prostředí i lidi. Je vyšší pravděpodobnost, že to s ním na střídačce a při tréninku bude fungovat lépe než pod Jiřím Kalousem, pod jehož velením hráči odmítli přistoupit na větší změny. Na pohodové teplíčko už však není prostor, na slávu sedl prach, Kometa musí začít rubat. Jisté je, že pod Špilberk k dvojici Pešout-Horáček někdo dorazí. Trenér Martin Pešout podle zákulisních informací převezme brněnskou Kometu • Foto ČTK / Kubeš Slavomír

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC Patrik AUGUSTA

Jiří KUDRNA

Valdemar JIRUŠ Z černě vyhlížející sezony se Liberec nakonec vyhrabal k solidnímu konci. Ať je to jak chce, vypoklonkovat Kometu z vyřazovací fáze pořád píše. A Tygři to zvládli. Patrik Augusta se tímto skalpem dost možná ubránil případným choulostivým poznámkám na téma jeho pokračování pod Ještědem. Je trochu cítit, že Liberec už není tím dravcem minulých let, režim klubu je zřejmě úspornější. Augusta zůstává, asistent Kudrna taktéž, nově by se měl připojit bývalý trenér prvoligových Benátek Valdemar Jiruš. Liberecký trenér Patrik Augusta byl s výkonem proti Kometě spokojený • Foto ČTK / Černý Vít

BK MLADÁ BOLESLAV Radim RULÍK

Ladislav ČIHÁK Čtyři sezony a velmi úspěšné pojí Radima Rulíka s Mladou Boleslaví. A ještě jeden rok by měl mít fungující svazek platnost. Šestapadesátiletý kouč je znám jako pedant, poctivec, s hráči má dobrý vztah. Něco si už v soutěži odžil. Po odchodu Pavla Patery vyvstala otázka, kudy dál. Zdroje Sportu hovoří o usilovném lanaření Ladislava Čiháka, jenž si udělal velmi slušné jméno v Plzni a poté i během základní fáze v Hradci Králové, která skončila ziskem Prezidentského poháru. Pokud vše klapne, jak je rozehrané, ve městě škodovek se urodí velmi silné duo. Zkušený trenér a zapálený pobočník s velkým potenciálem. Rozhodně jedna z nejsilnějších dvojic v soutěži. Ladislav Čihák ještě na plzeňské střídačce • Foto Profimedia.cz

OCELÁŘI TŘINEC Zdeněk MOTÁK

Vladimír ORSZÁGH Slušný poprask zavládl poté, co Sport koncem roku přišel se zprávou o předčasném odchodu Václava Varadi z organizace Ocelářů. Klub ji posléze potvrdil, byť chtěl co nejdéle novinku nechat pod pokličkou. Dvojnásobný zlatý kouč dal najevo, že se klub ubírá trochu jiným směrem, než si on sám představuje a dal se postupně do roztrhávání sedmiletého kontraktu. Bývalý vynikající obránce a trenér s velmi zajímavou perspektivou chystá odchod do švýcarského Lausanne, jemuž vládne autor zlaté naganské trefy Petr Svoboda. Nástupce VV je už pár týdnů znám, přichází z Olomouce: oblíbená trenérská figura Zdeněk Moták. Neméně zajímavé je jméno předpokládaného asistenta, ovšem s hodnotnými kompetencemi – Vladimír Országh. Ano, muž odvolaný v listopadu z litvínovské hokejové chemičky. Trenér Olomouce Zdeněk Moták na pozápasové tiskovce ve Vítkovicích • Foto ČTK / Sznapka Petr

HC OLOMOUC Mojmír TRLIČÍK

Jan TOMAJKO Na lovení velkých trenérských jmen nemá klub prostředky. Logicky půjde cestou, že zkusí vybrat někoho, kdo dovede s „Motákovým“ týmem hrát tak, jak zvládal bývalý kouč. To znamená dobrá obrana, fyzická hra, žádné bláznivé riziko a ve výsledku klid a pohodlný odstup od sestupové pozice. Logickou volbou se jeví oslovení Mojmíra Trličíka. Se Zdeňkem Motákem pracovali u vítkovické mládeže, Moták pak dlouho dělal Trličíkovi asistenta u vítkovického áčka. Spolupráce se rozpadla v roce 2013, kdy skončili v rozjeté sezoně. Trličík odešel do Pardubic, pak se z extraligy ztratil, Moták dělal asistenta na Spartě. Druhou sezonu po sobě vedl Trličík farmu Třince ve Frýdku-Místku. Trenér Mojmír Trličík na střídačce • Foto Barbora Reichová / Sport

VÍTKOVICE RIDERA Miloš HOLAŇ

Radek PHILIPP Tým dopadl mnohem lépe, než se čekalo. Holaň Vítkovicím vtiskl svůj rukopis, tým se pod ním snaží hrát hodně tvrdě, dohrává souboje, dobře hraje dozadu. Když hrajete proti Vítkovicím, víte, že to bude bolet. Není jediný důvod něco měnit, protože nastavený směr dává smysl. Osmé místo po základní části je úspěch, chvíli klub dokonce pokukoval po postupu do první čtyřky. Ve Vítkovicích bude klid. Vítkovický kouč Miloš Holaň na střídačce • Foto Dominik Bakeš / Sport

SPARTA PRAHA Pavel PATERA

Patrik MARTINEC

Martin ŠTRBA Pokud to dopadne, jak se chystá a ladí, největší pecka přestupového jara na trenérském poli bude u loga velkého S. Pár týdnů stará je zpráva o tom, že Josef Jandač si dá po sezoně oraz, a na nějaký čas vypne od hokeje. Jeho parťák Miloslav Hořava měl původně odejít za Karim Jalonenem k reprezentaci, ovšem poté, co jej odradil přístup jednoho z křídel svazu ve finále jednání, poděkoval za zájem. Podle informací Sportu situaci nehrotí, nikam se necpe, počítá s odchodem. Sparta v dostatečném předstihu oslovila Pavla Pateru, jenž před dvěma měsíci za sebou zabouchl dveře v Mladé Boleslavi, s trochu s horkou hlavou, dlužno dodat. Poměrně nahlas se mluví o eminentním zájmu pražského klubu o služby Patrika Martince, jenž dělá výbornou práci v Budějovicích, kde je také vázán kontraktem. Třetím uvažovaným do party by mohl být Martin Štrba, někdejší holešovický útočník. Pavel Patera na boleslavské střídačce • Foto Barbora Reichová (Sport)

VERVA LITVÍNOV Vladimír RŮŽIČKA Nová smlouva je před podpisem a Vladimír Růžička tak podle všeho dostane šanci zvelebit si hokejovou tlupu rovnou od letní přípravy. Na minulých štacích mu akce záskok příliš nevycházela, v Hradci mával kouzelným proutkem neznatelně, ani na rodném severu Čech to po vystřídání Vladimíra Országha nebylo to pravé ořechové. Růžička potřebuje zazářit, patrně už bez asistenta Václava Sýkory. Trenér Vladimír Růžička na střídačce Litvínova • Foto Dominik Bakeš / Sport

MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE Jaroslav MODRÝ

? Jak už bylo napsáno ve sparťanské kapitole, o svého bývalého hráče a manažera Patrika Martince jeví eminentní interes v Praze. Jestliže se kluby dohodnou na odstupném, Jaroslavu Modrému ubude silný parťák, naladěný na totožnou či podobnou notu. Nutno dodat, že stávající asistent Roman Fousek si rovněž odvede své, ovšem po Martincovi by v realizačním týmu zela díra. Zatím není známo, kdo by ji zacelil. Spekulovalo se o Ladislavu Čihákovi, k němuž měla dorazit i nabídka svazu na mládežnickou repre, ale jak už bylo zmíněno, Boleslav volá. Trenér Jaroslav Modrý na střídačce Českých Budějovic • Foto ČTK / Homolka Jan

DYNAMO PARDUBICE Pavel GROSS

Marek ZADINA Klub má velké ambice i prostředky. Richard Král skončil, takže se hledá muž, který přinese do Pardubic titul. Volných jmen přitom zase tak moc není. Už před play off měl klub oťukávat Jiřího Kalouse, u něho bylo jasné, že skončí v Kometě. Variantou pro majitele Petra Dědka může být i dvojice Miloš Říha + Václav Baďouček, která zatím v Plzni nepodepsala prodloužení kontraktu. Splňují teorii, kterou razí předseda představenstva Ondřej Heřman, pro něj musí klub vést člověk z Pardubic. Říha jím je, Baďouček zde působil dřív jako asistent, navíc vedl farmu ve Vrchlabí, takže ho dobře bude znát i Dědek. Ovšem nesplňují druhou podmínku, že Heřman rád drží trenéra tak trochu v hrsti. Tu nesplňuje ani aktuální favorit na pozici hlavního trenéra Pavel Gross, který si udělal velké jméno v Německu a momentálně je tři dny bez práce. Mohl by k sobě dostat Marka Zadinu jako asistenta a znalce místních poměrů. Pardubice vědí, že musí jednat brzy, protože Gross nemusí na trhu zůstat dlouho. Trenér navíc odmítl reprezentaci, protože chtěl pracovat v klubu. Chuť makat má. Pavel Gross nakonec u české reprezentace působit nebude • Foto Profimedia.cz

ŠKODA PLZEŇ Miloš ŘÍHA

Václav BAĎOUČEK Klub s malým rozpočtem a vážnými personálními nedostatky v defenzivě dlouho seděl v první čtyřce. Nakonec z ní vypadl a pak i z play off. Na druhou stranu, dokázal potrápit Mladou Boleslav daleko víc než Mountfield, vítěz základní části. Přesto šly z Plzně zprávy, že trenéři Miloš Říha a Václav Baďouček nemají jistou pozici. Nakonec by vše mělo mířit k podpisu smlouvy, ovšem obě strany si ještě neplácly. Může se stát, že jednoho z trenérů osloví někdo jiný. Automaticky by s sebou chtěl pak vzít toho druhého, protože si oba lidsky a profesně sedí. Sice se to nezdá jako příliš velká naděje, ale pokud by v Pardubicích selhaly námluvy s Grossem, může se Dynamo otočit sem. Trenéra potřebuje rychle, Plzeň své kouče ještě nepodepsala. Pokud by někdo Říhu s Baďoučkem odlákal, musel by nejspíš na lavičku Martin Straka. Plzeňský trenér Miloš Říha mladší během utkání na Spartě • Foto Dominik Bakeš (Sport)