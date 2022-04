Sparta řeší po maratonu s Libercem dilema. S kým v bráně půjde na Motor?

Na jedné straně je o gólmanovi jasno. Za Motor začne semifinále play off extraligy proti Spartě jednička Dominik Hrachovina. V týmu z metropole však můžou mít hlavu po posledním utkání čtvrtfinále s Libercem výrazně zamotanější. Do té doby skvělý Matěj Machovský selhal, Július Hudáček naopak zazářil. S kým v zádech na České Budějovice v neděli Pražané vyrukují?

Ve statistice nulu nenajdete, ale za své pondělní představení by si ji Július Hudáček opravdu zasloužil. Ze střídačky naskočil do pátého čtvrtfinále s Libercem. Po čtyřech kusech nahradil nezvykle nejistého Matěje Machovského. Sám pak branku zamknul na řetěz. V maratonském večeru odchytal 75 minut, čapnul všech 31 střel Tygrů. Tým dovedl k výhře a postupu.

A dost tím trenérům zamotal hlavu. Budou dál věřit Machovskému, který vychytal proti Liberci tři výhry, nebo dají na poslední představení a úžasný výkon Hudáčka? „Uvidíme,“ culí se kouč brankářů Sparty Petr Přikryl. Právě na jeho bedrech leží tíha volby. Starosti jsou to však příjemné.

Ve finiši základní části oba brankáře pravidelně střídal. Zkušený Slovák Hudáček přišel v poslední lednový den, od té doby naskočil do osmi duelů dlouhodobé soutěže, Machovský do devíti. Čísla měli oba podobně dobrá. „Ke konci sezony jsem je chtěl točit, abych je měl připravené na play off. Nakonec jsem zvolil Matěje, který odchytal tři zápasy skvěle. Nebyl důvod to měnit. V pátém zápase jsme využili zkušenosti Hudyho, který to dochytal skvěle,“ říká Přikryl.

Hudáček po postupu naznačil, že původní domluva byla jiná.