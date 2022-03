Marinčin: Olympiáda byla krásná zkušenost, ale v hlavě už ji nemám

V play off střelecky září Miloš Kelemen. Co jedl nebo pil na olympiádě v Pekingu, odkud jste se slovenskou reprezentací přivezli senzační bronz, že se po ní až tak rozjel?

„Také jsem si toho všiml, je vidět, že mu to teď sype. (usmívá se) Určitě si na něj budeme muset dát pozor kolem branky, celkově je silný na puku. A co jedl na olympiádě? To neumím říct...“

Co by na něho mělo obecně platit?

„Já se s ním potkal právě až na olympiádě, předtím jsem ho moc neznal. Jak jsem řekl, je silný na puku, výborný bruslař a padá mu to tam teď ze všeho. Musíme být při něm, hlídat si ho, protože může puk jen tečovat a je z toho gól. Držet mu hokejku a být u něj natěsno.“

Psali jste si nebo se hecovali, když bylo jasné, že se utkáte v semifinále? Jste v kontaktu?

„Ne, ne, nejsme v kontaktu. Jsme kamarádi, ale nekomunikovali jsme spolu. Ani by to nebylo vhodné.“

V Třinci je vás víc, kteří jste si z Pekingu přivezli bronz. Kromě vás také Miloš Roman a Marko Daňo. Vnímáte, že vás medaile také nakopla nebo povzbudila jako Kelemena?

„Byla to krásná zkušenost, úžasný úspěch, ale už dříve jsem říkal, že jakmile jsem opustil v Bratislavě slovenské mužstvo a vrátil se do Třince, tak se olympiáda v hlavě posunula až někam dozadu. Určitě se k ní vrátím někdy v létě, až si tady splníme to, co chceme.“

Sparta - Třinec: Marinčin natáhl a prostřelil Machovského, 1:3

A jak je to s herní pohodou? Přivezli jste si ji z Pekingu?

„Nevím, nevím. Ostatní hráče tolik nesleduji, já se snažím hrát hokej, který umím. Cítil jsem se dobře v celé sezoně i teď, takže olympiádu opravdu nemám nijak v hlavě. Když se mě na to někdo zeptá, zarazím se, že jsem byl na olympiádě. (usměje se) Teď se soustředím na klubové povinnosti a cíle, které máme.“

Co bude v semifinále platit na Mladou Boleslav? Budete hrát stejně jako proti Vítkovicím, nebo bude třeba styl upravit?

„Těžko říct, to je otázka spíše na trenéra. My plníme to, co nám naordinuje. Ale víme, že Bolka je bruslařský tým, takže asi budeme muset hodně bruslit.“

Třinec měl v závěru základní části potíže se sestavou. Kromě olympioniků zasáhly kádr i zranění a nemoci. Bylo pro vás důležité se hned ve čtvrtfinále chytit a odehrát ho tak, jak se vám povedlo?

„Už během Her jsem říkal, že máme silné mužstvo. To se ukázalo. Kluci zabojovali a vyhrávali. Super bylo, že na play off proti Vítkám jsme už byli v poměrně plné sestavě. Sice to bylo na zápasy 4:0, ale Vítkovice nás trápily. Síla mužstva se ukázala. I to, jak moc chceme uspět.“

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 1:2. Oceláři během minuty a půl otočili skóre a míří do semifinále

