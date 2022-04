Krošelj o životní formě i zákrocích na Haška: Chci do finále. Relax? Křížovky

V mládí obdivoval Dominika Haška. V letošním extraligovém play off ho sám připomíná. Ze slovinského brankáře Gašpera Krošelje se stal čaroděj. Svými kouzly zdeptal vítěze základní části z Hradce Králové a dotáhl Mladou Boleslav do semifinále. Scéna pro reprízu loňského boje o postup do bitvy o titul proti Třinci je nachystaná. Veterán z Lublaně chytající v životní formě je připravený. „Bude to o malých věcech,“ předpokládá.

V Mladé Boleslavi působí Gašper Krošelj čtvrtou sezonu, už se zde cítí jako doma. „Je to tady super,“ pochvaluje si. Na rozdíl od loňska dostal v play off přednost před Janem Růžičkou. Zatím si drží famózní čísla, zničil Plzeň i Hradec.

Je to životní forma?

„Můžu říct, že je. Možná jsem se tak cítil už v minulosti při nějakých turnajích, třeba v kvalifikaci na olympijské hry nebo i na Hrách. Ale v Česku v play off jsem se ještě tak dobře necítil. Cítím se velmi dobře. Zápas od zápasu mi šla forma i sebevědomí nahoru. Jdeme s tím teď do semifinále, chci si to udržet.“

Semifinále si zahrajete podruhé v řadě, loni jste ale do něj šli z mnohem lepší pozice. Jak vnímáte postup mezi nejlepší čtyři z 11. místa po základní části?

„Jsem rád, že se to povedlo. Dali jsme do toho všechno, hráli jsme fakt dobře. Možná nám pomohlo, že jsme nebyli favoriti a hráli jsme bez stresu. Zvládli jsme to a máme radost.“

Odchytal jste deset zápasů za 17 dnů, byla tam i nějaká prodloužení. Nebyl to až moc velký záhul?

„Říká se, že to bývá těžké. Každý ale rád hraje zápasy a já jsem zvyklý. Klidně bych hrál jen zápasy a měl co nejméně tréninků. Tempo se mi líbí, je to super.“

Týdenní volno se ale hodilo, ne?

„Jasně, trochu volna a odpočinku přišlo vhod. Už ale můžeme hrát dál.“

V brance působíte ohromně klidně. Narostlo výhrami i sebevědomí?

„Jo, všem, ode mě až po sedmého obránce. Útočníci dávají góly každý zápas. Když máš sebevědomí, tak je to velká věc.“

Taky jste v play off už předvedl pár zákroků, ze kterých by měl radost váš oblíbenec Dominik Hašek…

(usměje se) „Jo, asi jo. Když už nemůžeš dělat nic jiného, tak uděláš aspoň něco, abys chytil puk. Musíš to zkusit! Když to děláš na tréninku a pak se to stane v zápase, tak z toho pak jsou takové zákroky. Nikdy se nesmíš dívat, jak jde puk do brány. Musíš udělat aspoň něco.“

Když se podíváte zpětně na sérii s Hradcem, jak moc důležitý byl váš zákrok v nájezdech třetího čtvrtfinále, kdy jste famózním „škorpionem“ zastavil pokus Aleše Jergla? Mountfield mohl rozhodnout a vést v sérii 2:1 na zápasy.

„Teď je to populární no, škorpion… (usměje se) Video lítalo všude, na Instagramu a tak. Nad ničím jsem nepřemýšlel, on měl už prázdnou bránu, zkusil jsem dát nohu nahoru a trefil ji. Jak jsem to říkal předtím: musíš zkusit aspoň něco.“

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Krošelj fantasticky nastavil beton proti Jerglově nájezdu

Pochválíte i spoluhráče?

„Každý věděl, co má dělat. Oni mi věřili. Je to klíč k výhře. I já jsem věřil obráncům a útočníkům, že dáme nějaký gól. Nikdy jsme si ani nepomysleli, že nedáme gól. I když jsme prohrávali 0:2. Něco to o nás vypovídá, že jsme věřili, že to můžeme otočit. Všechno bylo o hlavě.“

Teď vás čeká Třinec, bude to těžší soupeř než Hradec?

„Víme, že je to dobrý tým. Mají velmi dobré útočníky. Musíme pořád hrát dobře do obrany, okolo naší branky. Musíme málo faulovat, hrát co nejméně v oslabení, protože Třinec je velmi dobrý v přesilovkách. Bude to o malých věcech. Uvidíme, bude to těžký boj.“

Zůstala vám v hlavě ještě loňská série?

„No… Pamatuju si to dobře, bylo to trošku nešťastné. Ale tak to je, prohráli jsme. Byla tam dvě vyloučení, hráli jsme ve třech a dostali branku. Sedmý zápas… Ale uvidíme letos. Třinec je dobrý tým, my se cítíme super.“

Máte velkou touhu to Třinci teď vrátit i z hlediska křivdy z posledního utkání?

„Jo, stále to je těžké, takhle prohrát v sedmém zápase. Pořád to cítíme. Uvidíme, co se stane, jak to bude. Musíme hrát tak jako doteď. Zkusíme to.“

Na koho si dát největší pozor?

„Vím, že mají dobré střelce a zkušené hráče: Růžička, Nestrašil, kapitán Vrána a tak dále. Známe se dobře. Za ty čtyři roky, co tu jsem, mají skoro stejný tým. Bude to zajímavá podívaná.“

Vy jste býval specialistou na Třinec, trenéři vás na něj často nasazovali. Může se to hodit?

„Asi jo. (usměje se) Mám rád, když hrajeme proti dobrým týmům. Na brankáře jde hodně střel, je to zajímavé. Takže se těším.“

V kariéře jste ještě nikdy nikde finále nechytal. Jak moc velká motivace to pro vás je?

„Tuhle motivaci už tady mám čtyři roky. Chtěl bych hrát s Boleslaví finále. Víme, že jsme dobrý tým, věříme si a uvidíme.“

Prozradíte, čím se rozptylujete mezi zápasy v play off?

„Nic moc zvláštního. Teď jsem se doma díval jen na seriály. Nebo před zápasem ještě luštím křížovky, to tě trochu uklidní, že jsi pak chytrý.“ (směje se)

Hradecký útočník Jakub Orsava se znovu snaží překonat Gašpera Krošelje • Foto Pavel Mazáč / Sport

Gašper Krošelj v play off

Zápasy: 10 (1.) Výhry: 7 (1.) Prohry: 3 (6.) Úspěšnost: 93,45 % (3.) Průměr: 2,16 (4.) Čistá konta: 0

Zůstane v Boleslavi?

Do Mladé Boleslavi přišel Gašper Krošelj v roce 2018. Původně na záskok, jelikož se na delší dobu zranil Jan Růžička. Nakonec se ze Slovince stal brankář s nejvíce extraligovými starty v historii klubu. Pak prodlužoval smlouvu vždy jen o jeden rok. Přidá ještě další? To je otázka. Je jasné, že v brankovišti Bruslařů nastanou změny. Na odchodu je odchovanec Růžička, kariéru už zřejmě definitivně zabalí trojka Marek Schwarz. Naopak přijde Filip Novotný z Mountfieldu HK a z hostování v Košicích by se měl vrátit Andrej Košarišťan, bývalý gólman Kladna. Po sezoně bude zajímavé sledovat, jak vedení BK situaci v brance dořeší a zda zbude místo i pro hrdinu letošního play off…

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE