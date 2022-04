Kouč Modrý o budování silné značky Motoru: Mince ukáže, jak to dopadne

Skokan roku? České Budějovice, bez debat. Kouč sezony? Jaroslav Modrý. Tedy možná. Loňského odpadlíka soutěže 51letý stratég vytáhl minimálně ke čtvrté figuře. Tu nechce. Finále by zazvonilo. Žádá si to jediné: sundat Spartu. V sezoně to Motoru vyšlo třikrát, jenže pražská banda je už jinde, než bývala. Modrého půldolar napoví… Už zítra v O2 areně.