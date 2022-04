Vyloučený Ševc hudroval: Jsme v Třinci a zase to samé! Jen si to natoč...

Necelých 26 minut duelu a konec šichty s trestem do konce. Pro Martina Ševce dopadl úvodní duel extraligového semifinále Třinec-Mladá Boleslav (3:0) tristním způsobem. Po ataku Marka Daňa dostal za hrubost pětiminutový postih a poukázku na první vstup do sprchy. Oprávněně? Ševc si to rozhodně nemyslí. A dal to posvém najevo.

Zahájil velmi dobře, jak se sluší na správného kapitána. Devítinásobný finalista různorodých evropských soutěží si ve vlastním pásmu přísnou hrou sjednával pořádek, navíc slušně podporoval ofenzivu. Jenže ve druhém dějství Martin Ševc odehrál jen pár střídání, po prvním vyloučení následovalo nekompromisní vykázání. „Jsme v Třinci a je to zase to samý. Už to začíná zas jako minulý rok!“ bědoval.

Na co narážel? Na poslední nepříjemné zkušenosti z ledu Ocelářů, zejména na loňskou semifinálovou sadu, kdy v sedmém duelu v klíčových chvílích sudí Boleslav poškodili. Bylo kolem toho velké haló, tehdejší kouč Pavel Patera byl po vznětlivých protestech vykázán do kabin. „Hnus,“ pravil pak. Poražení cítili obrovskou křivdu a v leckom přetrvává neustále.

Což potvrdil i Ševc. Po prvním vzájemném utkání základní fáze sezony (0:5) hraném u Ocelářů kapitán u kabiny vykřikoval, že se v Třinci hraje do kopce. Zkrátka a jednoduše je přesvědčený, že slezský tým se těší přízni mužů v pruhovaném.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:0. Oceláři vstoupili do prvního zápasu semifinále vítězně

Ale zpátky k příčině Ševcova postihu. Daňo vplul do útočné zóny v neovládané pozici, v pokleku, aniž by věděl, co se děje blízko něj. A taky zády k Ševcovi. Ten jej u domácí střídačky zastavil úderem prsou do hlavy. Daňo byl otřesený, nehýbal se a dlouho nezvedal.

Ševc u rozhodčích okamžitě celou situaci reklamoval, ale na trestnou lavici musel. Během jeho pobytu sudí dumali nad výší trestu, nakonec nasadili pět minut a do konce utkání. Hříšník musel pryč z pracoviště. Cestou do kabin do kamery ČT pak zahartusil: „Jsme v Třinci a je to zase to samý. Jen si to natoč… V Třinci jsme a je to to samý,“ zdůraznil. „Už to začíná zase jako minulý rok,“ dodal nabroušeně, než zavřel dveře.

Faktem je, že Ševc proti Daňovi nastavil tělo, ruce u sebe, nemířil vyloženě na hlavu, nýbrž na postavu hráče v nestandardní pozici. To vše v logické snaze nedovolit protihráči dále postupovat směrem k boleslavské brance. Těžko mohl Ševc soupeře nechat být, počkat, až se Daňo z krkolomné pozice zvedne do obvyklejší a pak jej případně „hrát“. To by mu trenéři oprávněně vyčetli, že si neplní povinnosti.

Sudí Pražák se Sýkorou však byli neoblomní. Konec zápasu. „Daňo byl ve zranitelné pozici,“ zaznělo od sudích přímo na ledě vysvětlení, proč se měl Ševc podle jejich úsudku zachovat jinak. „Martin (Ševc) si musí být vědom zranitelné pozice, musíš respektovat zdraví hráče,“ vysvětlovali rozhodčí boleslavskému asistentovi kapitána Martinu Pláňkovi.

„Nepřišlo mi to zákeřné,“ reagoval kouč Radim Rulík a útočník David Šťastný to viděl obdobně. „Viděl jsem to na kostce, přišlo mi, že (Daňo) těsně předtím upadl, pak je těžké zastavit (Ševc). Pokud se vyhnete, může to být ještě horší. Za mě asi na dvě minuty, na pět bych to nedával. Ale je to na rozhodčích.“

Daňo se na střídačce rychle zotavil, v utkání pokračoval, zatímco Ševc se z Werk areny chvatně spakoval a vyrazil na hotel. V pondělí by měl hrát. V jaké náladě?

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:05. M. Kovařčík, 43:02. D. Musil, 59:22. Miloš Roman Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Dravecký (A). Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Eberle, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Adam Raška I, T. Knotek, J. Stránský (A). Rozhodčí Pražák, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion Werk arena, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků