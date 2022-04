Pikantní návštěva: Ševc na střídačce Třince. Hráči se udrželi, těšilo Varaďu

Kuriózní moment. Boleslavský kapitán Martin Ševc, který je v semifinále Generali ČP play off Tipsport extraligy díky svým peprným výrokům třineckým „nepřítelem“ číslo jedna, skončil na ocelářské střídačce. V 11. minutě druhého duelu (1:0 sn) ho tam během přesilovky Bruslařů natlačili Andrej Nestrašil a Tomáš Marcinko. „Hráči se udrželi. Na to, že to byl Martin,“ komentoval pikantní Ševcovu návštěvu třinecký trenér Václav Varaďa.

Martin Ševc se po vyhození puku snažil podél mantinelu vyjet z útočného pásma. Jenže třinecká střídačka byla otevřená a Andrej Nestrašil s Tomášem Marcinkem se na ni tlačili tak nekompromisně, že musel do dvířek s nimi. „Oba za to mají RI,“ usmál se třinecký útočník Vladimír Svačina v narážce na Radegast index za hru tělem. „Bylo to úsměvné.“

Nečekaný návštěvník v obležení červených dresů jen bezmocně roztáhnul ruce. „Tam je taky těžké, aby se nějak hýbal, když nás je tam dvacet a on chudák sám,“ usmíval se Svačina. „Ne, ani my tam do něho nic nemůžeme. Otevřená vrátka jsou vždycky nebezpečná, když jdeme střídat a někdo tam dostane tělo. To je tak o úraz. Určitě si nikdo nepřeje, aby se někdo takhle zranil.“

Trenér Václav Varaďa z nečekané posily extra překvapený nebyl. „To se stává, že občas někdo přeletí střídačky. Byla otevřená vrátka a nějak se to semlelo,“ pokrčil rameny. „Proběhlo to v klidu, za to jsem rád. Mohlo se stát něco, čeho bychom litovali my, tak třeba on. Tak to chceme vést i dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: . Svačina Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Eberle, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Adam Raška I, T. Knotek, J. Stránský (A). Rozhodčí T. Veselý, Stano – Brejcha, Špůr Stadion Werk arena, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

