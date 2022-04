Více střel, tyčky. A druhá prohra. Měli jsme více ze hry, mrzí Vondrku

Jak koušete druhou porážku v sérii?

„Úplně stejně špatně jako tu první. Je úplně jedno, jakým rozdílem zápas skončí. My prostě prohráváme 0:2 na utkání. Minule jsme prohráli o gól, teď o víc. Je to porážka jako porážka.“

Do pondělního duelu jste šli s cílem zvýšit tlak do branky, být důrazní. Popravdě ale nemám pocit, že se vám to povedlo.

„Všechno to je u nás o produktivitě a efektivitě. Ze začátku jsme tam nějaké šance měli. Po první třetině to klidně mohlo být úplně jinak, ale ty góly jsme nedali. Oni nám to pak z protiútoků nasypali. Bylo to pouze o tom. My jsme jim dali za dva zápasy jen dva góly, na to se fakt vyhrávat nedá.“

Klíčové zřejmě bylo, že jste nedokázali delší dobu udržet skóre na jednobrankovém rozdílu a naopak jste rychle inkasovali dva slepence. Souhlasíte?

„V tomhle zápase se to těžko určuje. Škoda, že jsme tam nějaké góly nedali. Milan Gulaš tam trefil horní tyčku, další střídání jsme pak sami inkasovali. Možná tam se to lámalo. Když už to bylo o tři góly, začalo nám to utíkat. Pak už to nebyl náš zápas. Ty dva slepené góly nás trochu srazily. Ani nevím, kolik to bylo na střely, i když to taky není úplně objektivní ukazatel. Troufám si ale říct, že jsme měli více ze hry. Chyběla nám jen efektivita.“

Na střely jste vyhráli 27:21. Může být alespoň tohle bod, od kterého se odrazit?

„Snad jo. Zase si musíme sednout a něco si říct. Na druhou stranu do stavu 1:3 jsme zas tak moc chyb neudělali. Oni nás ale za všechno potrestali. Další zápas bude zase jiný. Musíme se z toho oklepat.“

Bolí prohry o to víc, že jste herně ani v jednom nebyli o tolik horší?

„Souhlasím, že herní projev nebyl špatný. Fakt si myslím, že na to se dá navázat. Doma budeme určitě lepší. Věřím, že je porazíme. Dá se s nimi hrát. Každé utkání je jiné, záleží na nabuzení týmu, na vstupu do zápasu.“

Ve třetí třetině jste už koncentraci neudrželi, přišlo hned sedm dvouminutových trestů.

„Bylo to až ke konci zápasu. Pět třetin jsme hráli disciplinovaně, což je proti Spartě základ. Je pravda, že pak se to utrhlo. Na konci už to bylo takové zvláštní. Taky musíme sami využívat naše přesilovky. Tyčku trefil i Lukáš Pech, šance jsme měli. Nedali jsme je, proto vyhrála Sparta.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:19. M. Řepík, 18:46. E. Thorell, 44:41. Moravčík, 45:31. Tomášek, 48:02. Chlapík Hosté: 40:49. Gulaš Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – Buchtele, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (47. Strmeň) – Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bučko, Štencel, Vráblík, Štich – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Pouzar, J. Novotný, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Holec, Koláček, J. Ondráček. Rozhodčí Hradil, Šindel – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 12 116 diváků

