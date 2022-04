Jurčina uzemnil Šticha. Bitka? Na to už asi nejsem, přiznal obr Sparty

Ve druhé semifinálové bitvě mezi Spartou a Českými Budějovicemi nebylo daleko od toho, aby se fanoušci dočkali souboje titánů. Bek Pražanů Milan Jurčina vs. zlý muž Motoru David Štich. Více jak metrák vážící tvrďáci se ve 48. minutě hry, kdy už sparťané mířili za vítězstvím 5:1 a druhým bodem v sérii, střetli za brankou hostů. Jihočeský zadák se slovenského obra pokoušel vyprovokovat ke rvačce, 195 centimetrů vysoký dlouhán se ale nenechal, rozohněného protivníka pevně stiskl k sobě a víc mu nedovolil. „Svou práci dělá velmi dobře, ale my jsme to zvládli lépe, těšilo osmatřicetiletého veterána.

Na závěr utkání za stavu 4:1 pro Spartu se vás v rohu pokoušel rozhodit David Štich. Vy jste ale zůstal klidný a pevným stiskem jste zamezil bitce. Jak jste viděl situaci?

„Je to jeho práce. Byl jsem blízko, ale nevěděl jsem, co se stalo. Jen, že tam byla nějaká skrumáž, tak jsem tam přijel a chytli jsme se. Nic velkého. Už to bylo 4:1 na góly, takže jsem hlavně dával pozor, aby se nikdo nezranil. Důležitá pak byla i přesilovka, která vyšla. V takové chvíli nemusíme dát, ale hlavně nedostat. Takže jsme si chtěli hlavně podržet výsledek, dávat na sebe pozor a snažit se, aby výsledek dopadl co nejlépe, což se povedlo.“

Bylo pro vás nejdůležitější při střetu se Štichem hlavně zachovat klid a nepouštět se do rvačky?

„Když v zápase play off prohráváte 1:4, nechcete soupeři ublížit, ale co nejvíc mu to znechutit do dalších zápasů, aby to mančaft bolelo. On (David Štich) dělá svoji práci velice dobře, ale my jsme to zvládli ještě lépe. Nikdo se naštěstí nezranil. Teď dobijeme baterky a jedeme k nim.“

Neměl jste přeci jen na okamžik chuť shodit rukavice? Fanoušci na sociálních sítích často volají po vašem souboji s bekem Motoru.

„To ne, jsem tam od toho, abych hrál hokej. Co se má stát, stane se, ale na takové věci už asi nejsem.“

Po většinu hry jste zápas kontrolovali, Jihočeši ale mohli ještě zdramatizovat po gólu Milana Gulaše na 1:2. Za čtyři minuty jste ale opět zvýšili vedení a odskočili. Byl právě tento okamžik nejdůležitější?

„Určitě to byly ty dva rychlé góly, pak se to trošku uvolnilo. Hrál se takový hokej, jaký se hrál. Byla spousta přesilovek. V play off se stává, že dva slepené góly rozhodnou.“

Jak si vlastně užíváte sparťanskou jízdu v play off?

„Je to výborný. Tým je skvěle nastavený. Užívám si každý zápas a každý trénink. Máme výbornou partu. Všichni rádi makají, nachystají se na zápas na sto procent. Atmosféra je výborná. Na první zápas přišlo přes patnáct tisíc diváků, v pondělí dvanáct a půl tisíc. Byl to takový náš šestý hráč v poli. Takhle se hraje nejlepší hokej. Všechno zatím funguje, nemohu si tedy stěžovat.“

Série se přesouvá do Českých Budějovic za stavu 0:2. Na co si dát na jihu Čech největší pozor?

„Jedeme k nim, nebude to vůbec lehké, je to výborný hokejový mančaft. Výborně bruslí, pořád nahazují, dokončují hity. Není to nic příjemného proti nim hrát. Mají navíc velmi dobré fanoušky. V základní části se nám v Budějovicích vždycky těžce hrálo, oba zápasy jsme tam vlastně prohráli. Možná bychom měli ještě více zapracovat na proměňování šancí. Musíme se na ně připravit, pořádně si oddechnout, abychom pak u nich uhráli co nejlepší výsledek.“

