Kousal po kolapsu Boleslavi: Pocity? Na h***o. Teď už to bude těžký

Na rozhovor dorazil jako první ze všech. A Pavlu Kousalovi se nemluvilo lehce. Pochopitelně. Mladá Boleslav ztratila takřka vyhraný zápas, během 17 vteřin přišla o dvoubrankový náskok. V semifinálové sérii prohrávají Bruslaři s Oceláři už 0:3 na zápasy. „Každý má nějaký podíl na tom, že se to nedokázalo urvat. Nevím, těžko se mi to hodnotí,“ přemítal 23letý útočník po prohře 3:4 v prodloužení.

Když ve třetí třetině Pavel Kousal pláchl po pravém křídle a nabídl Oscaru Flynnovi třetí gól, zdálo se být hotovo. Ale nebylo. Oceláři se v závěru utkání perfektně srovnali, dotáhli skóre a zkraje prodloužení rozhodli.

Jaké jsou bezprostřední pocity?

„Jsou na hovno, jestli mám být upřímnej… Je to těžký, protože prohrávat v sérii s Třincem 0:3 jsme určitě nechtěli. Teď budeme muset vyhrát čtyři zápasy, abychom postoupili. Bude to fakt těžký. Škoda, že jsme to dneska nedokázali urvat.“

Co se stalo v závěru třetí třetiny, kde jste během 17 vteřin ztratili dvoubrankový náskok?

„Někdo na střídačce říkal, že to Gašpi (brankář Krošelj) chytil před brankovou čárou, někdo že až za ní. Já se na to nekoukal. Bral jsem to tak, že to Gašpi neuvěřitelně chytil. Ale bohužel. A za dalších dvacet vteřin hned další gól. Říkali jsme si, že se nám to stalo už proti Hradci a že si z toho nemáme nic dělat. Že to v prodloužení urveme. Z přesilovky jsme ale dostali gól.“

Budete si závěr zápasu vyčítat hlavně sami sobě?

„Každý má nějaký podíl na tom, že se to nedokázalo urvat. Nevím, těžko se mi to takhle hodnotí.“

Dají se pozitivně brát alespoň tři vstřelené góly, že jste konečně dokázali odemknout Ondřeje Kacetla?

„Určitě. Každému gólmanovi se dá dát gól. Akorát… Nevím, je to škoda. Ani nemám moc slova, co na to říct.“

Změnilo něco na vaší hře možná trochu překvapivé střídání brankářů, když po druhém gólu šel do branky Marek Mazanec?

„Taky jsme si to říkali. Bylo zajímavé, že ho vystřídali po dvou gólech. Možná to Třinci dodalo impuls. Nevím, my to nějak neřešili, jeli jsme furt stejně.“

Rychle jste vedli, takže styl hry byl určitě jiný než v předchozích zápasech. Jen 14 střel na branku je ale hodně málo.

„To jsem ani nevěděl, že jsme měli tak málo. Ale zase dobrá úspěšnost střelby.“ (hořce se usměje)

Během dvou volných dnů se ve velkém řešil rozhodující nájezd Vladimíra Svačiny. Padla na to řeč i v kabině?

„Abych řekl pravdu, tak ani moc ne. Nějak jsme to neřešili. Říkali jsme si, že bude nový zápas a je jedno, jestli to je 0:2, nebo 1:1. Chtěli jsme na ně nastoupit, to se nám povedlo. Ale nedotáhli jsme to a to nás bude třeba mrzet.“

Jak teď zmobilizovat síly na páteční čtvrtý zápas?

„Musíme si to hlavně urovnat v hlavě a zítra na ně nastoupit stejně. Dneska jsme chtěli dát první gól, to se nám povedlo. Dokonce i druhej, ale bohužel nám zase utekl konec. Zítra musíme pracovat celých 60 minut.“

Mladá Boleslav - Třinec: Hrňa v přesilové hře dokonal vítězný obrat, 3:4p

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:42. Kelemen, 27:44. Bičevskis, 48:01. Flynn Hosté: 41:32. P. Vrána, 58:09. Hrňa, 58:26. P. Vrána, 61:12. Hrňa Sestavy Domácí: Krošelj (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Eberle, T. Knotek, J. Stránský (A). Hosté: Kacetl (28. Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, M. Adámek, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Chmielewski – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A). Rozhodčí Pešina, Hradil – Hynek, Zíka Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4200 diváků

