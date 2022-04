Gulašův bláznivý zkrat! Krosčekem do obličeje pustil Spartu blíž k finále

Do konce chybělo pět minut a Motor vedl o dvě branky. První výhra v semifinále se zdála být na dosah. Muž, který do té doby vstřelil rozdílovou branku však veškeré své snažení a i svých parťáků zmuchlal a hodil razantně do koše. Milan Gulaš neovládl nervy a krosčekem do obličeje klečícího Davida Tomáška oslabil svůj tým na pět minut, během kterých stihla Sparta góly Michala Řepíka a Filipa Chlapíka srovnat. Druhý jmenovaný pak rozhodl i prodloužení a Pražané mají tři příležitosti k postupu do finále.

„Jdeme do toho s tím, že musíme za každou cenu vyhrát a něco změnit. Je třeba dát první gól, aby se pak do nás museli tlačit a otevřeli to. A abychom lidi dostali do varu,“ řekl den před utkáním obránce Motoru Roman Vráblík.

Jeho slova se naplnila. Do puntíku. Když si domácí příznivci poprvé zakřičeli gól hned v první přesilové hře po bombě z první od kanonýra Milana Gulaše, atmosféra v Budvar Aréně byla elektrizující, nešlo slyšet vlastního slova.

Obdobné to bylo v 55. minutě, kdy Gulaš kráčel směrem do kabin. Po nic neřešícím souboji krosčekoval do brady Davida Tomáška. Zákrok nelze popsat jinak, než jako naprostou klukovinu. A to je ještě hodně mírné. Pětiminutové vyloučení následovalo naprosto po právu a dá se s velkou pravděpodobností čekat dodatečný disciplinární trest.

Ten hokejový přišel vzápětí. Sparta vycítila nečekanou šanci ještě zkusit zabojovat o ztracený zápas, což se jí dokonale povedlo. Střelami z kruhů z holí Michala Řepíka a Filipa Chlapíka vyrovnala duel. Mimochodem, jde o střelce, kteří se střelecky prosadili až v tomto semifinále. I jejich parťáci se usmívali a tvrdili, že si snad šetřili góly na zásadní momenty. Což se nyní potvrdilo.

Gulaš se tak během jediné vteřiny, kdy se rozhodl, slovy klasika, pro blikanec, stal z hrdiny padouchem.