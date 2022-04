Ševc zvažuje konec: Výlev emocí? Stojím si za tím, nikoho jsem neurazil

Třinecký brankář Ondřej Kacetl slaví s parťáky postup do finále play off • ČTK / Černý Vít

Jako obvykle budil emoce. Boleslavský kapitán Martin Ševc se stal nepřítelem Třince číslo jedna. Sérií s Oceláři pro něj osobně končí sezona potřetí v řadě, na jubilejní desáté finále v kariéře si musí počkat. Po pátečním utkání (1:2) se vrátil i k výlevu emocí po vyloučení v prvním semifinále. Svá slova by ani nyní nevzal zpět. „Myslím, že jsem nikoho neurazil. Jen jsem řekl, co si myslím,“ zmínil.

Rozhodla čtvrtý zápas nevyužitá přesilovka 5 na 3?

„Asi jo. Třinec je zkušené mužstvo a moc šancí nenabízí. Tohle byla ohromná šance vrátit se do zápasu. Za stavu 1:1 by se přeci jen hrálo líp než za stavu 0:1, kdy oni výborně brání a do moc šancí nepouští. Asi to byl zlom. Byly to dvě minuty, velká šance. Naložili jsme s ní tak, jako v celé sezoně. Byla to naše bolest a nakonec jsme na to v play off doplatili.“

Jak byste zhodnotil celou sérii?

„Musíme všichni uznat, že Třinec je velký tým. A zkušený. Na druhou stranu si myslím, že se nemáme za co stydět. Kromě jednoho zápasu byly všechny vyrovnané. Možná nám chybělo trošku víc síly a možná i nějaký odraz. Asi jsme si to vybrali už v sérii s Hradcem. I když si myslím, že jsme nic nevypustili, tak jsme tam ty góly nedokázali dostat.“

Byl klíčový třetí zápas, kdy jste v závěru ztratili dvoubrankové vedení?

„Asi jo. Dá se říct, že jsme to tam hloupě nezvládli. I když jsme dostali gól na 3:2, tak jsme to měli zklidnit a pohlídat to. Z přemíry snahy tam možná vzniklo pár chyb. A jak už jsem řekl, Třinec je natolik zkušenej, že toho využil.“

Je konec v semifinále pro vás úspěch, nebo spíš zklamání?

„Teď těsně po prohrané sérii se to hodnotí špatně. Když jsme se dostali takhle daleko, tak to určitě vždycky mrzí. Postupem času to bude určitě úspěch. Potom, jak jsme odehráli druhou polovinu základní části, kdy se nám vůbec nedařilo, a byli jsme rádi, že jsme se dostali do play off. Od předkola jsme výsledky i hru strašně zvedli a myslím, že jsme zaslouženě došli až do semifinále.“

Vy osobně končíte potřetí v řadě sezonu sérií s Třincem. Je to váš osudový soupeř?

„Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale když jste to řekl, tak je to pravda. Třikrát po sobě jsem prohrál poslední zápas s Třincem. Co na to říct? Je to kvalitní tým a znovu byl lepší.“

V celé sérii jste budil emoce. Nevzal byste teď zpět vaše slova po vyloučení v prvním utkání?

„Vždycky si za svými slovy stojím. Prostě jsem emotivní člověk, a když mám něco na srdci, tak to řeknu. Kvůli tomu, že jsem to řekl, i když třeba v emocích a na srdci jsem toho měl víc, tak to nebudu brát zpět. Myslím, že jsem nikoho neurazil. Jen jsem řekl, co si myslím.“

Budete pokračovat v kariéře?

„Vůbec nevím, je strašně brzy. V hlavě se mi to honí už delší dobu… Nevím, nedokážu teď říct.“

A kdy se rozhodnete?

(usměje se) „To taky nedokážu říct.“

