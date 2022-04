Kaše chtěl delší volno: Nemastný, neslaný zápas. Doma to ukončíme

Zatím sledoval David Kaše play off jen jako divák. Zotavoval se po zranění, v pátek hrál první zápas po téměř dvou měsících. Ve druhém útoku se neprosadil jako českobudějoviští navrátilci Abdul s Voženílkem, Sparta padla 1:3. „Mrzí mě, že jsem nastoupil a zrovna jsme prohráli, ale udělali jsme bod ze dvou venku, série se stěhuje se k nám a tam věřím, že už to ukončíme a já týmu ještě pomůžu,“ vyprávěl po zápase.

O vašem startu se rozhodlo na poslední chvíli, nicméně první zápas po takové době jste si asi představoval jinak, že?

„Mrzí mě, že jsme to neudělali. Měli bychom delší volno a připravovali se na finále. Ale je to play off, každý zápas je jiný. Jsem rád, že jsem mohl naskočit, bohužel to nevyšlo. Bylo to vyrovnané, rozhodla koncovka a tu měly Budějovice lepší.“

Nepřišlo vám, že Sparta neměla takový drajv jako v předchozích zápasech?

„Pokaždé jsme měli trošičku problémy s prvními třetinami. Tentokrát zase. Už se nám to prostě nepovedlo otočit a prohráli jsme.“

Ve třetím zápase pomohla Spartě v závěru přesilovka, tentokrát to vypadalo, jako by všude kousíček scházel. V koncovce, před brankou…

„Celý ten zápas byla takový nemastný, neslaný. Neměli jsme vyložené šance, jen pár dobrých střel. V power play na konci taky, ale štěstí se k nám nepřiklonilo. Věřím, že doma už to zvládneme.“

Motor taky chytře bránil, při závěrečném tlaku jste se dlouho nedokázali nastěhovat do útočného pásma, vlastně až po odvolání gólmana, kdy jste hráli v šesti. Máte stejný dojem?

„Určitě souhlasím. Neměli jsme ten hlavní prostor. Spíš jsme hráli kolem dokola, ale tam, odkud padají góly, jsme nebyli.“

Pohřbil vás třetí gól po rychlé, přímočaré akci?

„Sehráli to dobře. My jsme si to nepohlídali, tohle musíme vylepšit, nesmí se nám to stávat. Za stavu 2:1 to bylo pořád vyrovnané, ten jeden gól jsme mohli klidně dát. Pořád jsme si říkali, že musíme zůstat trpěliví, bohužel oni dali třetí gól a to bylo zlomové.“

Zatím jste sledoval play off jen v roli diváka, jak to bylo těžké?

„Pro každého hráče je to těžké. Kvůli play off se hokej hraje, kvůli tomu dřete celou sezonu, abyste ho hráli. Kluci to ale zvládli parádně, sérii s Libercem, teď jsme začali taky výborně. Mrzí mě, že jsem nastoupil a zrovna jsme prohráli, ale to je hokej a já si to vůbec nepřipouštím. Udělali jsme bod ze dvou venku, což je důležité, stěhuje se to k nám. Doma máme parádní kulisu, fanoušci nás ženou. Věřím, že to ukončíme.“

