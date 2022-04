Poslední play off se Spartou? Irgl byl hrdina, vybavuje si Ocelář Adámek

Když se třinečtí Oceláři naposledy v play off utkali se Spartou, měl za sebou třinecký obránce Marian Adámek (24) jeden extraligový start a válel za starší dorost. „S dorostem jsme vyhráli titul, extraligové semifinále proti Spartě jsem sledoval jen po očku,“ vrací se bek do sezony 2014/15. „Byla to vyhrocená série od začátku, hodně se to tam mlelo. A taky si pamatuju, že se tehdy vrátil Zbyňa Irgl a rozhodl v nájezdech. To byl hrdina!“ Letošní finále začíná v Třinci v pondělí od 17:00.

Oceláři se s pražskou Spartou ve vyřazovacích bojích utkali třikrát. Čtvrtfinále 2002 urvala Sparta (1:5, 4:6, 2:4, 4:3sn, 7:3, 1:4), čtvrtfinále 2013 Třinec (4:0, 3:4sn, 4:3, 4:5sn, 6:3, 1:3, 5:0). I semifinále před sedmi lety bylo dramatické. Oceláři vyhráli 4:2 na zápasy (6:2, 5:4p, 1:4, 1:2p, 3:2sn, 3:2). Poslední dva duely vítěznými góly rozsekl Zbyněk Irgl , který se vracel po rakovinovém nálezu a náročné léčbě.

„Hrdina série,“ má jasno čtyřiadvacetiletý obránce, který právě v sezoně 2014/15 naskočil ke svému premiérovému zápasu v elitní soutěži. Ještě jako starší dorostenec, extraligové play off prožíval hlavně jako fanoušek. Jestli k někomu vzhlížel? „Počkejte...určitě se mi líbil Doudy ( Milan Doudera ). Ten se mi líbí pořád,“ usmál se Adámek.

Zatímco třinecké áčko tehdy po semifinálovém postupu přes Spartu zůstalo krůček od mistrovského titulu (finále v sedmi zápasech urval Litvínov), Adámek to v roce 2015 s dorostem ke zlatu dotáhnul. „V mládežnickém týmu byli i současní spoluhráči Patrik Hrehorčák a Miloš Roman,“ připomněl. „Kovařčíci nebo Zahry (Zahradníček) byli o rok starší, s těmi jsme získali titul až o rok později v juniorce.“

U juniorského zlata Ocelářů v roce 2016 byl i trenér Václav Varaďa. Byla to vlastně jeho premiérové sezona v pozici hlavního kouče. Právě tam položil základy parádní trenérské kariéry, která mu zatím vynesla dva extraligové tituly (2019 a 2021) a jedno stříbro (2018).

„Určitě není jako trenér stejný,“ porovnává Marian Adámek. „To ani nejde, trénovat stejně mládež a dospělé. Hodně se změnil, jako my všichni. Postupuje v kariéře a buduje si výbornou pověst v České republice. Je jedním z nejlepších českých trenérů, má výsledky.“

Co se nezměnilo, je podle třineckého beka Varaďova přísnost a neústupnost. „Vůbec. To má od začátku,“ usmál se Adámek. Sám se za sedm let posunul. K mistrovským titulům se starším dorostem (2015) a juniorkou (2016) přidal i dvě extraligová zlata (2019 a 2021). V elitní soutěži za Třinec Adámek odehrál 195 zápasů (8+26). Na další ligové finále se těší.

„Sparta je velký klub, jeden z největších v republice,“ říká na adresu rivala. „Má výborný mančaft, výbornou ofenzivu, dala už v play off hodně gólů. Určitě to bude vyhrocené od začátku. Ve finále se potkají výborné týmy, moc se na to těšíme.“

Jak uhlídat Filipa Chlapíka, který ovládl statistiky základní části? „S Filipem jsem párkrát hrál za repre v mládeži, je to výborný hráč, talentovaný, umí se udržet na puku,“ přitakává Adámek. „Hrál i v NHL, skvělý hráč. Budeme ho muset dobře dotahovat a nepouštět do předbrankového prostoru. Věřím, že ho dostaneme z komfortní zóny a že ho nebudeme pouštět do šancí. Myslím si, že na to máme dobré hráče, takže doufám, že si s ním poradíme.“

Příprava bude podle Adámka klasicky individuální i systémová. „Věřím, že zvolíme správnou cestu. Důležité bude, abychom se soustředili na náš výkon. Abychom dělali, co máme a co nás zdobilo celou sezonu.“

