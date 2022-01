Sběratel titulů Adámek investuje do krypta: Peníze na účtu požírá inflace

Před dopoledním tréninkem si s bratry Kovařčíky v kabině rychle projdou, co je nového ve světě financí. Že bitcoin klesl na nejnižší ceny od loňského srpna? Marian Adámek zůstává klidný. „Má to smysl, není to zase tak, že bych do kryptoměny investoval všechno,“ usmívá se čerstvý otec dcery Lory. „Snažím se vklady diverzifikovat do různých finančních instrumentů. Nejhorší je mít peníze jen na účtu a nechat si je požírat inflací.“

Vybavíte si, do čeho jste investoval své první peníze z profesionálního hokeje?

„Fúúha. (zamyslí se) Potřeboval jsem se přesunovat z Českého Těšína do Třince, takže jsem si musel pořídit auto. To sice nebyla úplně ideální investice, ale musel jsem. Potom jsme si, tehdy ještě s přítelkyní, vybavovali bydlení.“

Vida. Přitom se říká, že mladí sportovci by neměli bláznit a hned za první peníze kupovat auťáky.

„To je pravda, ale já to auto fakt potřeboval (usmívá se). Samozřejmě jsem si nekoupil žádnou drahou bláznovinu, držel jsem se v mezích.“

Co jste si pořídil?

„Škodu Rapid.“

4

Tolik mistrovských titulů má obránce Marian Adámek s Třincem. Jeden dorostenecký (2015), jeden juniorský (2016) a dva extraligové (2019 a 2021).

Kdy jste se začal zajímat o investice?

„Podrobněji v době, kdy začal covid. Říkal jsem si, jak je možné, že ekonomika funguje, když je všechno zavřené a stopnuté. Začal jsem se o finanční systém zajímat a pohltilo mě to, vyloženě mě tohle téma chytlo. Snažím se mu věnovat dost času, každý den se učím. Čtu různé knihy, poslouchám podcasty, snažím se v oboru vzdělávat.“

Prý jste se pustil i do investování do kryptoměn, v čem je jejich kouzlo?

„Asi nejsem ten pravý, co by měl vykládat moudra, jen se snažím přiučit, dozvědět se víc. Mně osobně to smysl dává, ale tohle si musí probrat každý sám. Jestli to má cenu, nebo ne.“

A má to cenu?

„Podle mě ano. I když vím, že teď ceny bitcoinu klesají. V kostce: centrální banky jen tisknou peníze a z toho vzniká inflace. Bitcoinu je jen 21 miliónů a nikdy ho nebude víc. Proto je jedinečný. V tom je podle mého kouzlo.“

Zlanařil jste ke kryptoměně i nějaké parťáky z kabiny?

„Bratry Kovařčíky (usmívá se) Hodně se o tom bavíme, snažíme se držet v obraze. Ráno si řekneme, co je nového ve světě financí, podíváme se na souhrnná videa a jdeme na trénink. Snažím se vklady diverzifikovat do různých finančních instrumentů. Něco si o tom přečíst, poslouchat nejchytřejší investory, učit se. Vím, že hodně úspěšných hokejistů se s penězi snaží něco dělat. Někdo se pustí do džobu, někteří investují, nakupují byty. Nejhorší je mít peníze jen na účtu a nechat si je požírat inflací. Rozhodně by se o tom mělo mluvit, protože kariéra je krátká. A když v pětatřiceti nebo čtyřiceti skončíme, nikdo už nám nedá ani korunu. Je dobré myslet na zadní vrátka.“

Chtěl byste se investicím věnovat i po hokejové kariéře?

„Po pravdě, tak daleko ještě nepřemýšlím. Ale rád bych nějakým způsobem pomáhal lidem, hodně se mi třeba líbí projekt Saves Help od Šimona Hrubce. Uvidíme, co mě bude po kariéře bavit.“

Stále jste na jejím začátku, máte teprve čtyřiadvacet let. O místo v našlapaném kádru Třince jste musel dlouho a tvrdě bojovat. Neměl jste chuť odejít někam, kde by byl boj o místo jednodušší?

„Ne, tady jsem doma! Cítím se v Třinci skvěle, mám tady rodinu, zázemí. Trenéři od přípravky byli skvělí, mám k Ocelářům pouto. Neviděl jsem důvod, že bych měl jít pryč. Bojovat o místo jsem určitě musel, ale kdybych šel jinam, bylo by to jistě stejné. Všude se musíte kousnout. Pravda je, že jsem měl pár sezon ve Frýdku-Místku, kdy to už bylo trošku na palici. Kdy jsem si říkal, jestli to vůbec má cenu, ale naštěstí jsem bojovat nepřestal. Teď jsem moc rád, že jsem vydržel. Budu dělat všechno, abych se v áčku udržel a posunoval se dál.“

Kdy to pro vás bylo nejtěžší?

„Tak tři roky zpátky, když jsem pořád pendloval mezi Třincem a Frýdkem. Nemohl jsem se chytit, nevěděl jsem, co bude, a byl už hodně zoufalý. Pak přišel covid, a to mě paradoxně trošku vysvobodilo ze sezony, která pro mě byla divná. Už jsem si říkal, že to zase bude špatné. Ale pak jsem se oženil, dostal nový impulz do života a celé se mi to otočilo. Jsem za to moc rád.“

Co vám vyčítali? Defenzivu? Menší postavu? Protože ofenzivně jste na tom vždy býval velmi dobře.

„Každý trenér preferuje jiné typy hráčů. Já se potřeboval zlepšit v obraně a osobních soubojích. Na tom se snažím pracovat, pořád tam vidím velký prostor na vylepšení. Rád podpořím útok, to jsem měl odmalička, dá se říct, že to je moje silná stránka. Jenže nesmím zapomínat na to, že jsem hlavně obránce, musím hrát zodpovědně zezadu. Když to budu plnit, bude mě trenér na led posílat.“

Jak to pak ale zapadá do občasných výkřiků, že Česku chybí kreativní a šikovní beci typu Marka Židlického, kteří se nebojí zaútočit a podpořit útok?

„Nemám zakázáno útočit nebo podporovat útok, ale musí to mít hlavu a patu. Nemůžu jezdit dopředu jako utržený a nechávat vzadu díry. To není dobrý. Navíc v týmu máme hodně ofenzivních beků, v tom máme velkou sílu, byla by blbost nás nějak blokovat. Silné stránky je třeba využívat, ale musí to mít řád a systém.“

S Třincem jste slavil už čtyři mistrovské tituly. V dorostu (2015), juniorce (2016) i v extralize (2019 a 2021). Jaké jsou vaše další cíle a ambice?

„Je fajn, že se medaile povedly, jsem za ně rád, ale doufám, že to ještě není konec. Chci co nejlépe pracovat pro klub, můj sen je reprezentace. Třeba se to za pár let může podařit. Když budu dál poctivě makat a bude držet zdraví? Člověk nikdy neví.“

Marian Adámek