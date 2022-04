Věci s logem Sparty bych doma našel, říká kapitán Ocelářů Vrána

2003: HALIFAX MOOSEHEADS – Hull Olympiques série 3:4 (QMJHL)

STŘÍBRO

Vrána byl ve svém prvním zámořském play off (24 zápasů/ 5+15) zvolen do All Star týmu nováčků. Jeho tým cestou do finále vyřadil Cape Breton, za který chytal Marc-André Fleury. 2005: HALIFAX MOOSEHEADS – Rimouski Océanic série 0:4 (QMJHL)

STŘÍBRO

Český útočník byl kapitánem týmu, za soupeře válel Sidney Crosby. Vrána ve 12 duelech play off nasbíral 14 bodů (10+4). Crosby jich měl 31 (14+17). 2010: VÍTKOVICE – Pardubice série 0:4 (extraliga)

STŘÍBRO

Finále ovládl Dominik Hašek. Vrána přišel do Vítkovic před začátkem sezony po těžkém zranění z New Jersey (otevřená zlomenina lýtkové a holenní kosti), přivedl ho Alois Hadamczik. 2011: VÍTKOVICE – Třinec série 1:4 (extraliga)

STŘÍBRO

Vítkovice byly překvapením sezony, po odchodu opor měly hrát o záchranu a dostaly se do až finále. V něm narazily na Třinec s Martinem Růžičkou, Radkem Bonkem a Václavem Varaďou. 2014: LEV PRAHA – Magnitogorsk série 3:4 (KHL)

STŘÍBRO

Další překvapivé finále. Vrchol a zároveň konec pražského Lva. Proti Magnitogorsku (s útočníkem Janem Kovářem) se hrálo na 7 zápasů, rozhodující duel prohrál Lev v Rusku 4:7. 2015: KAZAŇ – Petrohrad série 1:4 (KHL)

STŘÍBRO

Do Kazaně se stěhoval kvůli ekonomickým problémům z Mytišči v průběhu sezony. Petrohrad s Kovalčukem byla prakticky ruská reprezentace, která na MS v Praze a Ostravě brala stříbro. 2017: SPARTA - Frölunda 3:4p (Champions Hockey League)

STŘÍBRO

Pražané ve finále dvakrát vedli, trefil se i Vrána. Švédský mistr a obhájce trofeje v CHL zápas urval v prodloužení. V 62. minutě rozhodl Niklas Lasu. 2019: TŘINEC - Liberec série 4:2 (extraliga)

ZLATO

Ve Spartě se stal nepotřebným, v lednu 2019 nečekaně vyklízet kabinu. Sparta ho vyměnila za Robertse Bukartse. Výhra pro Oceláře i Vránu, konečně prolomil „stříbrné“ prokletí. 2021: TŘINEC - Liberec série 4:1 (extraliga)

ZLATO

Před sezonou si ho kabina vybrala za kapitána. Tři kola před koncem základní části přišel při tragické nehodě o manželku. Přesto do play off naskočil a v 16 zápasech nasbíral 11 bodů (2+9).