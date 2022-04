Naštvaný Řepík: Nepřehráli nás, góly jsme jim darovali. Byla to naše chyba

Jak si vysvětlujete kolaps během třetí části? Čím to, že se vám hra z ničeho nic sesypala?

„Těžko říct. Dvě třetiny jsme hráli dobře, k ničemu velkému jsme Třinec nepustili. Moc toho neměli. Pak nám ujeli, dali první gól. Jestli jsme se toho zalekli? Nevím, ale rozsypali jsme se. Je to velká škoda, protože jinak jsme opravdu nehráli špatně. Čtyři góly jsme jim bohužel darovali. Nepřehráli nás, my jsme jim to fakt dali. Byla to naše chyba.“

Nebyli jste za stavu 1:0 až moc pasivní?

„Nemyslím si. Oni taky brání. Asi jsme měli být trochu víc aktivní, ale vyplývalo to ze hry. My jsme jim nic moc nedovolili, žádné velké šance neměli. Až ve třetí třetině se to pokazilo. Nebyl žádný záměr, že sem přijedeme a budeme bránit. Dozadu ale hrát musíme. Třinec hrál trpělivě, počkal si, nikam nespěchal. My jsme jim nakonec ty góly opravdu darovali.“

Přišlo mi, že jste Ocelářům chtěli dát ochutnat vlastní medicínu, když jste po první brance hru změnili a chtěli si na další příležitosti počkat.

„Jo, máte pravdu. Taky jsem na tohle v zápase myslel. Hráli jsme to fakt dobře, přesně jak to hrají oni. Měli s tím velké problémy. Není jednoduché přes střední pásmo projít. Musíme hrát pořád stejně, jen trochu přidat do útoku a vzadu se vyhnout chybám.“

Od výkonu v prvních 45 minutách se ale můžete odrazit, souhlasíte?

„Určitě. Je to první zápas ve finále. Určitě nejsme šťastní za to, jak to dopadlo. Něco si k tomu řekneme, ale na výkonu ve dvou třetinách se dá stavět. Musíme být jen více efektivní v útoku, o to se budeme snažit. Na třetí třetinu musíme asi co nejdřív zapomenout. Jedno vítězství do Prahy budeme chtít odvézt.“

Bude finálová série o minimu branek? Dlouho to vypadalo na hubené skóre, první trefa dost určila směr zápasu.

„My víme, že Třinec dobře brání. Jsou trpěliví. Když se dostali do vedení, tak to ukázali. Už nám nic nedali, střední pásmo úplně zablokovali. Budeme muset přidat, být lepší. Doufám, že na to sílu v týmu máme.“

Tým máte zkušený, takže hodit za hlavu individuální minely by neměl být problém, že?

„Já v to doufám. Musíme na to zapomenout. Na video se určitě podíváme, ale patlat se v tom nebudeme. Už je to jedno. Musíme se co nejlíp nachystat na druhé utkání, odmakat to a domů vyrazit za stavu 1:1.“

