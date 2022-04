Zlatý gól proti Spartě. Bakoš z minulosti nežije, na tribuně se potil

S úsměvem a hromadou nadsázky přiznal, že se na tribuně potil víc než na ledě. Slovenský útočník Martin Bakoš (32) naskočil v dresu třineckých Ocelářů poprvé do Generali ČP play off Tipsport extraligy. A rovnou do finále proti Spartě (4:1). Tedy proti klubu, kterému v roce 2016 vstřelil zlatý a titulový gól. „To je historie,“ komentoval Bakoš šest let starou jízdu s Libercem. V šestém utkání tehdy vstřelil gól v 86. minutě prodloužení, Bílí Tygři vyhráli 2:1, sérii 4:2 na zápasy. „Teď je tady úplně nová série. Je pěkné, co bylo, ale tím ještě nikdo nevyhrál. Na to teď nemyslím.“

Finále z roku 2016 ze Sparty kromě trenéra Josefa Jandače pamatují Adam Polášek, Jan Buchtele a Miroslav Forman. Michal Řepík tehdy hrál za Liberec a Jaroslav Hlinka už se z ledu přesunul do kanceláře. Třinecký útočník Bakoš ovšem prostor na sentiment nemá. Je rád, že se v play off konečně dostal do hry. Série s Vítkovicemi (4:0) a Mladou Boleslaví (4:0) sledoval jen z tribuny mezi náhradníky.

„Čekal jsem, že utkání bude velmi rychlé, vždyť je to finále,“ popisoval. „Ale chalani mi hodně pomohli, jak Hreho (Hrehorčák), tak Miloš Roman. Celkově je atmosféra na naší střídačce skvělá. Jeden druhého podporuje, moc mi chalani pomohli.“

Bakoš přišel do Třince z ruské KHL (Soči) těsně před uzávěrkou přestupů v lednu. V základní části odehrál 11 zápasů (2+1, -6), extra nezářil. Do základní sestavy, která rozjížděla play off, se nevešel. Do finále naskočil poté, co z elitní formace vypadl potlučený Marko Daňo.

„Bylo to těžké, člověk chce hrát. Nahoře na tribuně jsem se zpotil asi víc, než teď při zápase,“ usmíval se Bakoš. „Kluci hráli výborně, dvě série zvládli 4:0 na zápasy, nebyl důvod něco měnit, respektoval jsem to a chystal jsem se. Zázemí a péči tady máme naprosto skvělé. I nehrající. Byli jsme dobře nachystaní.“

Ve finále naskočil ve čtvrté formaci s Romanem a Hrehorčákem, střídal se s Vladimírem Draveckým. Čistého času Bakoš odehrál 8:39 minut. „V první třetině tam byla tři vyloučení, ale nemyslím si, že by na střídačce byly nějaké velké emoce. Stalo se. Řekli jsme si o tom a jednoduše jsme si dál šli svoje. Tento tým opravdu jde jako jeden muž.“

Klíčová byla podle Bakoše trpělivost. Přestože Oceláři do 45. minuty prohrávali 0:1, nepodléhali panice. „Urvali jsme to trpělivostí a jednoznačně kolektivním výkonem, protože i za nepříznivého stavu jsme si šli svoje,“ přitakal slovenský útočník. „Sváčo (Svačina) dal krásný gól, což nás nakoplo a urvali jsme to. Když dvacet lidí dělá totéž, tak to opravdu jde. Tohle mužstvo šlape, nikdo nejde vyčnívat, všichni dělají svou práci. A přesně tohle nám přineslo obrat ve třetí třetině.“

Další zápas bude podle Bakoše podobný. „Je takové slovenské, asi i české, pořekadlo – euforii z vítězství si můžeme užít akorát do půlnoci po zápase. Pak bude nový den, nový zápas. V něm už se z minulosti žít nedá.“ Finále Ocelářů se Spartou pokračuje v Třinci dnes od 17 hodin.