11 a dost! Hudáček stopl Oceláře. Docházejí jim síly, těší gólmana

A je srovnáno! Obvyklé role se prohodily. Sparta po pondělní zpackané koncovce jinak solidně sehraného duelu jako kdyby navlékla třinecké dresy, v nichž je zvykem hrát kompaktně, maximálně účelně a trpělivě. Výsledek poctivé lopoty se dostavil: finále extraligového Generali ČP play off je na smíru 1:1. Může za to úterní triumf Pražanů 2:1, podpořený vynikajícím výkonem Júlia Hudáčka. Ten se výraznou měrou postaral o to, že Třinci skončila série jedenácti vítězných duelů v play off v řadě (2 loni a 9 letos). „Série bude na šest, sedm zápasů,“ myslí si gólman Sparty. „Uděláme všechno proto, abychom vyhráli.“

Do Prahy jedete s jednou výhrou, berete?

„Chtěli jsme tu udělat aspoň jeden bod, což se nám povedlo. Včera jsme nehráli špatně, jen poslední třetinu jsme se příliš brzy stáhli. Dnes jsme hráli výborně. Inkasovaný gól mě nemrzí vůbec, nemám vypsané prémie za vychytané nuly… (usmívá se) Snažili jsme se, aby případný kontaktní gól Třince přišel co nejblíže konci, což se nám podařilo. Byl takový nešťastný, přesouval jsem se na první tyč, střelci (Hrňovi) to nesedlo, ale nějak to zaplulo do branky. Škoda, ale hraje se na body. Je to 1:1, jsme rádi. Tak jako dnes chceme pokračovat, myslím, že je můžeme zdolat. Faktem je, že proti Třinci je těžší hrát doma než venku.“

Dá se říci, že jste už v pondělí večer udělali pomyslný krok k úterní odvetě správným rozebráním porážky?

„Rozebrali jsme si to na videu, řekli jsme si, co budeme dělat a čemu bychom se měli vyhnout. Dnes jsme to splnili do puntíku. Snad až na konci jsme udělali zbytečný faul, na druhou stranu tam podle mě byl jasný ofsajd. Ale nevadí. Poučili jsme se z pondělka a za žádnou cenu jsme nechtěli dopustit opakování třineckého obratu. Moc nám pomohlo, že jsme se dostali do vedení. Když musí Třinec dohánět manko, stojí ho to hodně sil. Dnes už jich neměli tolik jako v pondělí. Jedeme do O2 areny, kde se oni budou muset přizpůsobit nám. Uděláme všechno proto, abychom je naší ofenzivní silou přetlačili.“

Půjde to?

„Víme, že to bude těžké. Oni budou zase hrát toho svého zanďoura. Mají velmi disciplinované mužstvo, což my dobře víme. Bez faulů, bez faulů a bude to dobré.“

Sparta je prvním týmem, který donutil Oceláře padnout v play off. Může ho to poznamenat, protože tenhle pocit hodně dlouho nezná?

„Určitě ano. Jsem si jistý, že tak silného soupeře jako jsme my proti sobě ještě neměli. Dvěma koly před námi procházeli hladce, Boleslav sice kousala, ale neměla takovou kvalitu jako my. Třinečtí jsou vynikající bruslaři, fyzicky jsou na tom velmi dobře, ale my s nimi dokážeme držet krok. Pro nás je dobrá zpráva, že jim postupně dochází síly, v pondělí jich měli více než dnes.“

Vítězství vás může těšit o to víc, že nemusíte v hlavách tolik řešit, zda dokážete porazit Třinec bez Davida Tomáška. Napadalo i vás, že to může být kardinální ztráta?

„Já jsem brankář, snažím se o to, aby do naší branky nešel žádný puk. Samozřejmě, jedná se o citelnou ztrátu, ale náš kádr je i tak nabitý. Máme k dispozici pět, možná šest silných pětek. Jsem si jistý, že ostatní chlapci Davida dobře nahradí. Zase přijde šance pro jiné.“

Jak si užíváte roli jedničky elitního týmu v české extralize?

„S Machym (Matějem Machovským) jsme vyrovnaná dvojice, chytá ten, kdo má momentálně lepší formu. Prohrál se jeden zápas s Libercem, šel jsem do brány já. Snažím se v ní vydržet co nejdéle. Ve Spartě máme zdravou konkurenci, dlouho jsem neměl takového parťáka.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58:28. Hrňa Hosté: 32:28. M. Řepík, 53:41. T. Pavelka Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, M. Zbořil – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Chmielewski – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Bakoš, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: J. Hudáček (Machovský) – David Němeček, Matuškin, T. Pavelka, A. Polášek (A), Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – M. Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Chlapík, D. Kaše, Buchtele – Šmerha, R. Horák, E. Thorell – Dvořáček, Vitouch, J. Strnad. Rozhodčí Pešina, Šír – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

