Kacetl září. Frodl ho posílá na MS, Hudler nechápe vyhazov z Pardubic

„Kacetl na MS,“ vyťukal na Twitter pardubický brankář Dominik Frodl. Brankářskou oporu Ocelářů chválil v rozhovoru pro Sport i bývalý elitní útočník Jiří Hudler. „Chytá neskutečně! Jak ho mohli vyhodit z Pardubic? Kdo ho vyhodil, ten by měl taky přijít o místo.“

Hudler tím připomněl předchozí Kacetlovo extraligové angažmá. Znojemský rodák chytal za Pardubice od roku 2016. Po sezoně 2019/20 tam ztratil místo, v létě pak neuspěl ani na testech v Kometě Brno. Na extraligovou scénu se vrátil až v rozjetém ročníku z prvoligového Přerova.

„My jsme tam Kácovi hrozně pomohli,“ usmívá se obránce Mikuláš Zbořil, který před rokem v Přerově s Kacetlem hrával. Teď jsou znovu spoluhráči, Zbořil se do prvního týmu Ocelářů propracoval z partnerského Frýdku-Místku a vede si velmi slušně.

„Pamatuju si, že byl úplně hotovej, ale když přišel do Přerova, byla tam super parta a začal si hokej zase užívat,“ líčí Zbořil. „Všichni věděli, že má potenciál, akorát neměl zrovna hokejově šťastné období. Co je v Třinci, ohromně vyletěl, a dokazuje svoje kvality. Ať už to bylo v loňském play off, nebo v letošním. Chytá výborně! Kácovi to moc přeju.“

Gólmana chválil i Hudler. „Pravda, chytá za precizním defenzivním systémem, ale chytá výborně. Co má chytit, chytne. Je perfektně koncentrovaný.“

A zákrok proti Horákovi? Zbořil nad tím chvíli přemýšlel, hledal v paměti. „Jó, tenhle. Tak ten byl parádní, ale já už ty Kácovy zákroky beru tak nějak normálně,“ pousmál se. „Vím, že se na něho můžeme spolehnout. Předvedl to už několikrát v play off. Klobouk dolů, co fantastického předvádí.“

Ostatně, špičkový první zákrok vysekl Kacetl i proti střele Michala Řepíka. Inkasoval až z dorážky. „Tu první střelu krásně chytil,“ uznal i Řepík. „Měl jsem to trošku na dlouhou hokejku, lehce jsem se natahoval a nestačil jsem to zvednout úplně pod břevno. Pak už jsem to chtěl jen plácnout na bránu, neviděl jsem, jestli tam brankář je nebo ne. Naštěstí se nestačil přemístit.“

Přestože Ondřej Kacetl nebývá při precizním defenzivním stylu Ocelářů v ohni střel, umí se koncentrovat na ojedinělé šance. Podobných zákroků už vytáhl řadu. Za únorový skok proti dorážce Ondřeje Dlapy byl vybrán do Zlaté helmy Komerční banky – ankety o nejkrásnější akci sezony.

V play off má stále vynikající čísla. Z deseti zápasů pustil 9 gólů (z 224 střel), úspěšnost zákroků drží na 95,98 %. Průměr má 0,92 branky na zápas, třikrát uhájil nulu. Skvěle si vede i zkušený Július Hudáček ze Sparty. 8 zápasů/ 6 výher, 14 inkasovaných branek z 201 střel, úspěšnost 93,03 % a průměr 1,66. „Gólmani chytají extrémně dobře. Je to boj a ještě to bude boj,“ dodal třinecký trenér Václav Varaďa.

