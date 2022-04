NHL v Praze potvrzena, hvězdou akce Hertl. San Jose vyzve Nashville

Potyčka mezi Flyers a Blackhawks, do které se zapletl i Jakub Voráček • Barbora Reichová / Sport

Čeští hokejisté Jakub Voráček, Dominik Kubalík a David Kämpf naposledy děkují fanouškům, kteří je přišli podpořit do zápasu NHL v Praze • Barbora Reichová / Sport

Zápasy NHL Global Series v Praze potvrzeny! Příští sezonu slavné zámořské soutěže zahájí v O2 areně hokejisté San Jose a Nashvillu. Utkají se spolu dvakrát 7. a 8. října. Hlavní hvězdou akce bude útočník Sharks Tomáš Hertl. Nastoupit by mohl i jeho spoluhráč Radim Šimek, v Predators zase působí brankář David Rittich. Vedení NHL to dnes potvrdilo na svém webu.

„Nejdřív jsem tomu ani nemohl uvěřit, protože to byla jen nějaká zmínka, že bychom měli hrát... Ale to už se říkalo dřív. Když se to potvrdilo, tak mám obrovskou radost a už se hrozně moc těším, až si budu moci zahrát v Praze, kde jsem vyrůstal a začal za Slavii hrát profesionální hokej,“ okomentoval výběr týmů pro český start NHL Tomáš Hertl.

V listopadu zavítají do Evropy také Columbus a Colorado, které sehrají dva duely v Tampere. Prestižní zámořská soutěž se mimo území Severní Ameriky nehrála od listopadu 2019, kdy se ve Stockholmu utkaly Tampa Bay s Buffalem. Předloni měl v Praze zahájit základní část zápas Bostonu s Nashvillem, plány ale zhatila pandemie koronaviru.

Dosud se v rámci projektů NHL Premiere a NHL Global Series odehrálo v Evropě 28 duelů základní části. V Praze se jako první v roce 2008 dvakrát představily New York Rangers a Tampa Bay, o dva roky později je následovaly Boston a Phoenix a před třemi lety v jediném duelu Philadelphia a Chicago.

