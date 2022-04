Gaudreau válí, překonal Jágra. Flames pohnou nebem a zemí, aby zůstal

Další zápas, další milník. Útočník Johnny Gaudreau pomohl úchvatným výkonem k pondělnímu vítězství Calgary v Chicagu 5:2 a dvěma zásahy překonal hranici šesti set bodů kariéry. V této sezoně jich posbíral už 107, z nich 85 si připsal za rovnovážného stavu. To se v NHL naposledy povedlo Jaromíru Jágrovi v sezoně 1995/96. Connor McDavid se mu před čtyřmi lety přiblížil na dostřel jediného bodu. Dohnal ho ale až po čtvrt století „Johnny Hockey“.

Vystoupil z přítmí, přidal se k tažení za Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. „Sám bych nic nedokázal, že se daří, je velká zásluha spoluhráčů. Nejen v naší lajně. Obrana taky celou sezonu odvádí skvělou práci, beci podporují útok, dovedou tvořit hru,“ ocenil 28letý křídelní útočník.

Svého 600. bodu v kariéře dosáhl Johnny Gaudreau v utkání proti Blackhawks po výstavní akci. V 7. minutě objel s pukem na holi dokola téměř celou útočnou třetinu a z pravého kruhu vypálil zápěstím ke vzdálenější tyči. Kotouč prosvištěl kolem hokejky brankáře Kevina Lankinena do horního rohu a Gaudreau tak zvýšil na 2:0.

Flames už si zajistili postup do play off, uhnízdili se v čele Pacifické divize a první příčku si chtějí udržet. Tajemství jejich úspěchu spočívá především v defenzivě a týmové práci. Dosud obdrželi jen 190 branek, po Carolině druhý nejnižší počet v lize. Nejsilnějším motorem ofenzivy je pak Gaudreau.

„Znovu jsme mohli vidět, stejně jako celou sezonu, že to je špičkový hráč. Z hlediska produktivity, hry s pukem i bez něj,“ líčil generální manažer John Treliving v pořadu Hockey Night In Canada pár hodin poté, co si Flames minulý pátek vítězstvím 9:1 nad Arizonou pojistili účast ve vyřazovacích bojích. Gaudreau si připsal čtyři body (2+2). V pondělí v Chicagu přisadil další páreček gólů.

Jako pátý hráč v historii klubu dosáhl 600 bodů, potřeboval k tomu 596 zápasů. S celkovými 38 zásahy překonal svoje sezonní maximum, přes stovku bodů se přehoupl taky poprvé a jako první hráč Flames od začátku 90. let. Po Velikonocích jich měl dohromady 107 a v hitparádě NHL byl třetí. S 61 plusovými body vládl celé soutěži. Má nakročeno k překonání klubového rekordu Joe Mullena, který v ročníku 1988/89 končil s bilancí +54.

„Pamatuju si, jak loni přišel (kouč) Darryl Sutter. Všichni křičeli: ‚Ale pod ním přece Johnny nemůže vůbec hrát!‘ Smál jsem se tomu, protože každý, kdo Johnnyho zná, ví, že pod trenérem, který na něj tlačí, ještě víc rozkvete a maximálně si to užívá. Má to tak celou kariéru,“ pokračoval Treliving.

Útočné eso Flames se stane po sezoně nechráněným volným hráčem. Po dvou slabších sezonách se před uzávěrkou přestupů spekulovalo o jeho výměně. Teď bude pro klub nejvyšší prioritou ho udržet. Stávající kontrakt mu zaručuje roční příjem 6,75 milionu dolarů (asi 146 milionů korun). Svými výkony a přínosem pro tým si nepochybně vyslouží další výrazný nárůst.

Už během tréninkového kempu Gaudreau novinářům sdělil, že během sezony nebude veřejně komentovat situaci kolem své příští smlouvy, aby se mohl soustředit na to, co se děje na ledě. Výsledek je vidět v každém jeho zápase. „Pohneme nebem i zemí. Uděláme vše, co bude v lidských silách a našich možnostech, aby v dalším ročníku byl Johnny zpátky a ve Flames zůstal ještě dlouhou, dlouhou dobu,“ prohlásil GM Treliving.

Calgary Flames Vše o klubu ZDE