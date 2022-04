Reakce Kacetla či mistr X. Faktory, které mohou rozhodnout páté finále

Držení trendu

Sparta našla v posledních čtyřiceti minutách pražské odvety recept, jak třineckou tvrz vyplenit. Ale hlavně byla schopná herní činnosti, kterou se po většinou pyšní právě její soupeř. Dostat se do vedení a pak předvádět v obraně jistý výkon bez zmatků. To je rozdíl oproti mnoha utkáním základní části, i předchozích finálových soubojů. Doposud se mnohdy zdálo, jako by zisk vedení byl pro Pražany spíše přítěží, teď se to otočilo.